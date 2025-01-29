馬來西亞破獲490公斤毒品案 8台灣人起訴

馬來西亞警方今年1月中旬破獲近490公斤毒品案，檢方昨天起訴涉案的8名台灣與1名大馬男子販毒罪，若法院判決確定，最重將判處死刑。大馬警察示意圖。（歐新社）

2025/01/29 18:29

〔中央社〕馬來西亞警方今年1月中旬破獲近490公斤毒品案，檢方昨天起訴涉案的8名台灣與1名大馬男子販毒罪，若法院判決確定，最重將判處死刑。

這起案件毒品數量龐大，引發大馬輿論關注，馬來西亞法院4月21日將再開庭，確認相關檢驗報告。

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馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）、自由今日大馬（Free Malaysia Today）等媒體報導，涉案犯罪嫌疑人涉及「1952年危險毒品法令」中任何人進行販毒活動或擁有特定數量毒品相關規定，將判死刑，或30年監禁並附加最多12下鞭刑。

大馬警方今年1月16日分別在瓜拉雪蘭莪本查阿南（Puncak Alam）阿南再也工業區（Taman Perindustrian Alam Jaya）查獲涉案的9名犯罪嫌疑人共謀製毒犯罪，警方查獲多達183公斤700公克的搖頭丸與306公斤的一粒眠等毒品。

另外，大馬警方在兵分多路的查緝行動中，查獲15把手槍、1把衝鋒槍與900發子彈，以及各類型毒品，再逮捕2名台灣男子與1名泰國女子。

武吉安曼（Bukit Aman）肅毒部總監許國振（Khaw Kok Chin）曾於19日召開記者會，說明警方總共查獲毒品估計市值約馬幣1億1799萬令吉（約新台幣8億6000萬元），估計可以供應給334萬名癮君子使用。

他指出，外國販毒集團在大馬設立製毒廠，主要是地理位置的關係被視為中繼站，不肖之徒才會選擇在馬來西亞製毒，再透過管道運往第三國家銷售毒品。

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