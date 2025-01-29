反制中國？菲律賓、紐西蘭啟動部隊互訪協定談判 強化印太安全合作

面對南海緊張局勢，菲律賓積極提升國防能力，正與多個國家深化防務合作，以回應區域安全挑戰。圖為菲律賓軍方展示裝甲武力裝備。（法新社）

2025/01/29 18:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中國在南海日益強勢的軍事作為，菲律賓與紐西蘭正積極強化防禦合作。《法新社》報導，兩國1月29日宣布已展開談判，預計簽署「部隊互訪地位協定」（Status of Visiting Forces Agreement），允許彼此軍隊進駐對方領土，以提升軍事合作和區域安全。

首輪會談已於上週四（23日）在馬尼拉舉行。雙方發表聯合聲明，強調此協定將提升雙邊國防合作，允許兩國軍隊在彼此領土上聯合演習。紐西蘭駐菲律賓大使麥金托什（Catherine McIntosh）親自出席馬尼拉會談，威靈頓其他代表則以視訊參與。菲方代表則來自國防部、司法部、外交部及總統府軍隊互訪委員會。

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協定將為菲紐雙邊軍事合作提供法律框架，有助於提升兩國因應南海及區域安全挑戰的能力。菲律賓參議院上月已批准與日本的類似防務協定，並與美國、澳洲簽署相關協議，目前也正與法國進行協商。這顯示菲律賓正積極尋求多邊安全夥伴關係，以平衡中國在南海日益增長的影響力。

中國長期以來持續主張南海幾乎所有海域的主權，無視國際仲裁庭的裁決以及其他東南亞國家的主張，引發南海緊張局勢。菲中船艦在南海的衝突或緊張對峙事件頻傳，凸顯區域安全風險。菲紐軍事協定的簽署，將有助於提升區域安全合作，強化印太地區的穩定。

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