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    管到外太空！川普點名馬斯克 要求SpaceX提前接回受困太空人

    NASA太空人魏勒摩爾（右）和威廉斯（左）去年6月5日搭乘波音太空船「星際飛機」前往國際太空站，他們原本只打算在太空站停留8天。（美聯社）

    NASA太空人魏勒摩爾（右）和威廉斯（左）去年6月5日搭乘波音太空船「星際飛機」前往國際太空站，他們原本只打算在太空站停留8天。（美聯社）

    2025/01/29 14:42

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《路透》報導，美國前總統川普29日突然介入美國太空總署（NASA）太空任務，要求太空探索公司SpaceX「盡快」接回兩名滯留國際太空站（ISS）的太空人，此舉引發各界關注。SpaceX執行長馬斯克已表態同意配合，但具體執行細節仍不明朗。

    這兩名資深太空人魏勒摩爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）去年6月空，原本執行美國航太巨擘波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）的8天測試任務，卻因推進系統故障而被迫延長停留。NASA去年8月基於安全考量，已改由SpaceX的載人太空船「飛龍號」（Crew Dragon）負責接返任務，預計今年3月下旬實施。

    川普在其社群平台「Truth Social」上發文指稱：「我已要求馬斯克和SpaceX去接回那兩位被拜登政府遺棄在太空的勇敢太空人。他們在太空站已等待數月。馬斯克很快就會採取行動，希望一切平安。祝你好運，馬斯克！」

    兩名NASA內部官員向《路透》透露，一位美國前總統如此直接介入NASA任務調度實屬罕見，此舉令許多機構人員感到措手不及。NASA尚未就此事做出回應。

    目前最大的技術挑戰在於任務銜接：原定接替現有Crew-9任務的Crew-10新型「飛龍號」太空船仍在進行必要的安全檢測。若貿然提前返航，恐導致太空站僅存去年9月搭乘俄羅斯「聯合號」（Soyuz）太空船抵達的美籍太空人佩蒂特（Don Pettit）單獨值守美方艙段，此種人力配置將嚴重影響太空站日常維護作業。

    值得注意的是，波音「星際飛機」自2019年開發以來，即持續面臨技術問題與預算超支困擾。儘管計畫啟動於川普任內，部分川普陣營顧問近期仍試圖將責任推向拜登政府。NASA方面強調，目前留站的七名太空人中，魏勒摩爾和威廉斯均維持健康狀態，持續進行既定科學實驗任務。

    波音「星際飛機」（Starliner）去年6月5日搭載2名太空人登上國際太空站，卻無法將人送回地球。（路透）

    波音「星際飛機」（Starliner）去年6月5日搭載2名太空人登上國際太空站，卻無法將人送回地球。（路透）

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