羅浮宮不堪人潮負荷拉警報 法總統承諾整修擴建

總統馬克宏今天站在巴黎羅浮宮內達文西作品「蒙娜麗莎」前宣布，前將「重新設計、整修與擴建」這個舉世聞名的博物館。每天吸引約2萬名人潮的「蒙娜麗莎」，將與博物館其他區域「分開參觀」，訪客須單獨購票進場。（法新社）

2025/01/29 16:40

〔中央社〕巴黎羅浮宮（Louvre）館長針對展廳老舊向法國政府求助的備忘錄曝光後，總統馬克宏今天宣布將「重新設計、整修與擴建」這個舉世聞名的博物館。

法新社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）站在達文西（Leonardo da Vinci）作品「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）前表示，這次大規模翻修將包括為這幅名畫設立「特別空間」以及一個全新的博物館入口，並將對歐洲聯盟以外的訪客提高門票價格。

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總統幕僚表示，這項翻修羅浮宮的「新文藝復興」（New Renaissance）計畫預計將耗資7億至8億歐元（約新台幣242億至277億元）。

馬克宏表示，根據這項新計畫，每天吸引約2萬名人潮的「蒙娜麗莎」，將與博物館其他區域「分開參觀」，訪客須單獨購票進場。

位於巴黎市中心的羅浮宮，東面也將有「全新的入口」來緩解目前玻璃金字塔入口的擁塞情況。

馬克宏表示，法國將在未來幾個月啟動一項「建築藍圖國際競賽」，並在年底前選出優勝者，最晚於2031年完成替羅浮宮改頭換面。

羅浮宮現況之所以引發各界關注，是因為館長戴卡赫（Laurence des Cars）寫給文化部長達提（Rachida Dati）的機密備忘錄上週曝光，內文警告「博物館空間受損情況正在擴大」。

她寫道，館內部分區域「不再防水，另有些區域出現明顯溫度變化，危及藝術品的保存」。

她表示，羅浮宮的高人氣也讓這棟歷史建築不堪負荷。

路透社報導，羅浮宮每年吸引900萬訪客，是1980年代整修時預計400萬訪客的兩倍多。馬克宏表示，這次改造完成後每年進場人次將擴大至1200萬人。

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