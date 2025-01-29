古墓驚現1200年前孕婦遺骸 疑為祭祀犧牲

考古團隊在厄瓜多布恩蘇塞索遺址發掘的曼特尼奧時期孕婦遺骸，其獨特的埋葬方式暗示可能涉及祭祀儀式。（圖：Sara Juengst / UNC Charlotte）

2025/01/29 11:08

〔編譯陳成良／綜合報導〕考古學家在厄瓜多布恩蘇塞索（Buen Suceso）遺址的6座古墓中發現一具孕婦遺骸，年僅約17至20歲，距今約1200年前死亡時懷有7至9個月身孕，研究顯示，頭部有鈍器擊打痕跡，雙手和左腿遭到暴力肢解，可能遭刻意謀害。這項發現於1月23日發表在《拉丁美洲古代》（Latin American Antiquity）期刊。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，最引人注目的是墓葬中豐富的陪葬品組合。考古團隊發現死者眼窩處覆蓋著鳥蛤貝殼，身旁擺放三把黑曜石刀具，腹部放置了硨磲貝製成的新月形飾品與蟹螯。特別的是，部分貝殼製品的年代比墓葬早了約2000年，顯示其珍貴的傳承價值。更特殊的是，墓中還出現一具25至35歲人類的顱骨，以及一些焚燒祭品。碳十四定年顯示，這些祭品是在死者下葬後約200年才放入墓中。

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北卡羅來納大學夏洛特分校的生物考古學家容斯特（Sara Juengst）表示，這個發現展現了複雜的文化現象。「這具遺骸呈現出相互矛盾的特徵：一方面是暴力致死的跡象，另一方面卻有精心安排的隆重葬禮。」

研究團隊提出兩種可能的解釋：其一，由於該時期正值強烈聖嬰現象頻發，可能是為了祈求農作豐收而進行的祭祀活動。其二，考慮到曼特尼奧文化（Manteño，西元650-1532年）中女性可能擁有較高的政治地位，這可能是一場政治謀殺，但基於死者的身分地位仍需以隆重儀式安葬。

芝加哥伊利諾大學的生物考古學家班謝弗（Benjamin Schaefer）對此持謹慎態度。他認為，雖然這個葬式確實獨特，但要確認是否為祭祀行為，還需要更多證據支持。

這項發現為厄瓜多前哥倫布時期的考古研究開啟新視角，特別是在理解古代社會如何因應氣候變遷，以及性別權力結構方面提供了重要線索。研究團隊表示，後續將進行更深入的分析，以更全面地理解這個特殊墓葬的歷史意義。

出土的陪葬品包括新月形硨磲貝（Spondylus）飾品、黑曜石刀具及蟹螯等器物。（圖：Sara Juengst / UNC Charlotte）

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