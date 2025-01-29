中企掌巴拿馬運河 美議員憂阻美軍調度因應北京侵台

美國聯邦參議員蘇利文指出，中國公司控制巴拿馬運河兩端，可能在北京侵略台灣時聽解放軍命令關閉運河，影響美國跨洋艦隊調度。（路透）

2025/01/29 10:27

〔中央社〕美國總統川普日前示警，中國在巴拿馬運河的影響力大增。聯邦參議員蘇利文今天出席相關聽證會時也表示憂心，他指出中國公司控制巴拿馬運河兩端，可能在北京侵略台灣時聽解放軍命令關閉運河，影響美國跨洋艦隊調度。

美國聯邦參議院商務委員會今天就巴拿馬運河召開聽證會，美國聯邦海事委員會（FMC）主席索拉（Louis E. Sola）、FMC委員馬費依（Daniel Maffei）及喬治梅森大學法學教授康托羅維奇（Eugene Kontorovich）等人出席。

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共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）質詢，假設中國人民解放軍入侵台灣、菲律賓，或在南海發動戰爭，美國將海軍經巴拿馬運河調度至印太區域，控制巴拿馬運河兩端的中國公司是否受中國國家安全法約束，需與軍方及國家情報機構合作。

蘇利文所說的中國公司是隸屬於香港「長江和記實業」的巴拿馬港口公司（PPC），負責管理及營運巴拿馬運河兩個重要的港口。康托羅維奇今天指出，巴拿馬港口公司取得營運合約時，香港仍是英國屬地；幾個月後，香港移交中國。

蘇利文接著問到，若中國入侵台灣或菲律賓，是否可以命令這些中國公司關閉巴拿馬運河，或故意讓在運河上的船隻沉沒？

康托羅維奇回答，不知道長江和記實業是否有義務與中國軍方合作，但中國一定擁有許多手段，能對這些公司施加影響及壓力。不過，美國與巴拿馬1977年簽的巴拿馬中立條約（Panama Neutrality Treaty）特別指出，美國不必等到運河因敵對軍事行動被封鎖才採取行動。

共和黨參議員希伊（Tim Sheehy）則提到，2021年長榮海運大型貨櫃輪長賜輪在狹窄的蘇伊士運河（Suez Canal）轉彎時不慎擱淺，造成河道嚴重堵塞。他提問說，中國能在多久時間內透過船隻封鎖巴拿馬運河。

馬費依指出，封鎖水道不難，且巴拿馬運河基礎設施非常脆弱，未受軍事強化保護。但中國透過非軍事手段就能達到目的，未必需要發動軍事行動。

「讓我最憂心的是，當中國公司取得拉丁美洲的合約時，他們通常會在合約中納入條款，要求從中國輸出勞工」，索拉說。

他表示，這些勞工有時多達數千人，前來建造橋梁或港口等設施，以壓低當地勞動力成本。他們通常住在營地，營外設有守衛。「我們根本不知道營地裡面有誰。」

索拉於證詞中也提到，自2015年以來，中國公司在巴拿馬各地的存在及影響力不斷強化。

他指出，巴拿馬成為中國「一帶一路」倡議的成員，終止與台灣邦交。中國公司已能夠在巴拿馬取得數十億美元開發合約，其中許多計畫位於巴拿馬運河或靠近運河。

索拉說，更令人憂心的是，其中許多公司都是中國國有企業，某些情況下甚至被認定與解放軍有關。

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