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    2000年古希臘雕像竟被丟包！塞進垃圾袋內丟掉

    希臘北部塞薩洛尼基（Thessaloniki）垃圾袋中發現的大理石女性雕像，據信這座雕像已有2000多年歷史。（美聯社）

    希臘北部塞薩洛尼基（Thessaloniki）垃圾袋中發現的大理石女性雕像，據信這座雕像已有2000多年歷史。（美聯社）

    2025/01/28 20:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕希臘第二大城 塞薩洛尼基（Thessaloniki）郊區發生一起罕見事件，有民眾在垃圾桶旁的垃圾袋中，發現一尊具有2000多年歷史的古希臘大理石女性雕像。當地政府獲報，隨即通報考古學家鑑定。

    《美聯社》報導， 這起事件發生在塞薩洛尼基市郊的內歐伊埃皮瓦特斯（Neoi Epivates）。當地居民在垃圾桶旁發現這尊高約80公分、已無頭部的雕像，通報政府。經考古專家初步鑑定，這尊雕像創作於希臘化時期（Hellenistic era，約公元前320年到公元前30年），當時正值亞歷山大大帝（Alexander the Great）征服各地後，希臘藝術與文化蓬勃發展的黃金年代。

    雕像已送交專家進一步研究，未來會由當地文物保護機構保存與研究。警方已展開調查，追查棄置雕像人士。一名男子曾被短暫帶回訊問，隨後在沒有受到指控的情況下獲釋。

    在希臘，這類意外發現古代文物的情況並不罕見。去年12 月，工人在雅典衛城（Acropolis）附近鋪設天然氣管線時，意外發現一尊羅馬時期的信使之神赫姆斯（Hermes）雕像，直立埋於磚砌坑中。此外，塞薩洛尼基市於去年11月正式通車的地鐵，在數十年興建過程中也挖掘出大量文物，包含大理石鋪砌的羅馬時期道路，以及橫跨希臘、拜占庭（Byzantine）和鄂圖曼土耳其帝國（Ottoman）時期的數萬件文物，目前都在地鐵站內展出。

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