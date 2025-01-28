協助中國孕婦生「美寶」 女嫌淚訴：中共曾強迫她母親墮胎

中國裔女子董晶和丈夫合夥招攬上百名中國孕婦赴美生子，她出庭時公開痛訴中共曾強迫她母親墮胎。圖為加州一處中國孕婦產子據點。（美聯社）

2025/01/28 16:08

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州台裔美籍男子劉維岳（Michael Wei Yueh Liu）與中國裔妻子董晶（Phoebe Jing Dong），涉嫌招攬上百名中國孕婦赴美生子，讓這些小孩出生後自動成為美國公民。繼劉男去年12月被判刑3年5個月後，法院27日宣判董晶和丈夫刑期一樣，特別的是董女在法庭上公開痛訴中共曾強迫她母親墮胎。

據《美聯社》報導，在宣判庭上，董晶眼眶含淚地表示中國過去嚴格實施一胎化．因此她被迫在沒有兄弟姊妹的情況下長大，母親曾懷了另一胎但被中國政府強行墮掉，她之所以會和丈夫一起經營「生育旅遊」，就是為了幫助中國婦女。

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不過，聯邦檢察官指控董晶與丈夫經營「美國快樂寶寶（USA Happy Baby）」公司，累計協助100多名中國孕婦赴美，除了指導她們如何穿著寬鬆的衣物掩蓋腹部，還選擇檢查較為寬鬆的機場入境，從中收取每名數萬美元的暴利。

在劉男去年底被判入獄3年5個月後，董女委任律師麥克尼古拉斯（John McNicholas）隨即提出申請，希望讓劉男刑滿出獄再讓董女服刑，因為這對夫妻一共育有3名小孩，最小的為13歲。

檢察官同意了董晶律師的提案，但法官克勞斯納（R. Gary Klausner）拒絕此事，27日宣判董晶坐牢3年5個月並裁定當庭收押，董女被帶走前摘下項鍊交給家人。

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