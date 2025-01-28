「美國灣」來了！Google地圖更改「墨西哥灣」名稱 美用戶限定

如Google地圖所示，墨西哥灣（Gulf of Mexico）位於美國東南方、墨西哥東方，與古巴、巴哈馬群島相鄰。美國總統川普下令更名為「美國灣」（Gulf of America），Google地圖將在美國配合更改標示，但其他地區仍將維持原名稱或並列2名稱。（圖取自 Google Maps）

2025/01/28 15:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕Google地圖將配合美國總統川普的行政命令，把「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）的名稱改為「美國灣」（Gulf of America），但此變更僅限於美國地區用戶可見。《路透》報導，Google於1月22日在社群平台X上發文表示，一旦美國地名系統（U.S. Geographic Names System）正式更新，Google地圖就會進行這項更動。

在美國以外的地區，包括墨西哥境內，Google地圖仍將維持「墨西哥灣」的標示；而在美、墨兩國以外的地區，用戶將同時看到這兩個名稱。除了墨西哥灣，川普政府的內政部也於1月19日宣布，將北美最高峰「德納利峰」（Denali）的名稱改回「麥金利山」（Mount McKinley）。Google地圖也將同步更新麥金利山的名稱。

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川普於1月20日宣誓就職後，隨即簽署一系列行政命令，更改地名是其中之一，此舉兌現了其競選期間的承諾。美國內政部發布聲明指出：「根據總統指示，墨西哥灣現在正式更名為美國灣，而北美最高峰將再次使用麥金利山之名。」

針對更名一事，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）本月稍早打趣說，應將包括美國在內的北美洲，改名為「墨西哥美洲」（Mexican America）—— 此為早期地圖上的歷史名稱。

Google 對於涉及地名爭議的地區，一向採用基於地區的標籤命名方式。當《路透》聯繫 Google 請求置評時，Google 發言人請《路透》參考該公司在X上的貼文，並未提供更多說明。例如，在日本和南韓以外的地區，Google 地圖將日本與南韓之間的爭議海域標示為「日本海（東海）」；而在其他國家，地圖上則將伊朗和阿拉伯半島之間的水域標示為「波斯灣（阿拉伯灣）」。2012年，伊朗曾因 Google 地圖刪除「波斯灣」一詞而威脅對 Google 採取法律行動。

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