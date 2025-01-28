謝知橋實測連問3個問題，DeepSeek皆顯示無法回答。（圖翻攝自謝知橋臉書）

2025/01/28 16:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek對外宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型，引爆全球技科股暴跌，相關話題受到熱議。不過DeepSeek和其他中國AI一樣會自我審查，作家謝知橋今天（28日）實測，連問3個問題，讓DeepSeek忍不住「求饒」，要謝知橋「換個話題再聊聊吧」。

DeepSeek橫空出世引發國際關注，有不少外媒指稱DeepSeek會迴避某些敏感問題。對此，謝知橋也特別去實測，詢問DeepSeek「請問天安門事件是什麼？」，DeepSeek回答：「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧」。

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謝知橋接著又問「請問1989年在天安門廣場發生了什麼事？」、「請問習近平的任期多長？」，DeepSeek都給出一模一樣的回答。謝知橋忍不住吐槽，「今天被狂吹的DeepSeek，問了問題也是答不出來」。

此外，謝知橋還透露，他有詢問「台灣是否獨立？」，DeepSeek起初會先跳出「台灣自古以來……」，然後顯示到一半突然變成無法回答。

謝知橋實測連問3個問題，DeepSeek皆顯示無法回答。（圖翻攝自謝知橋臉書）

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