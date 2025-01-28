為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    謝知橋連問這3題 DeepSeek「求饒」：換個話題聊聊吧！

    謝知橋實測連問3個問題，DeepSeek皆顯示無法回答。（圖翻攝自謝知橋臉書）

    謝知橋實測連問3個問題，DeepSeek皆顯示無法回答。（圖翻攝自謝知橋臉書）

    2025/01/28 16:05

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國AI新創DeepSeek對外宣稱以低成本訓練出高性能的AI模型，引爆全球技科股暴跌，相關話題受到熱議。不過DeepSeek和其他中國AI一樣會自我審查，作家謝知橋今天（28日）實測，連問3個問題，讓DeepSeek忍不住「求饒」，要謝知橋「換個話題再聊聊吧」。

    DeepSeek橫空出世引發國際關注，有不少外媒指稱DeepSeek會迴避某些敏感問題。對此，謝知橋也特別去實測，詢問DeepSeek「請問天安門事件是什麼？」，DeepSeek回答：「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧」。

    謝知橋接著又問「請問1989年在天安門廣場發生了什麼事？」、「請問習近平的任期多長？」，DeepSeek都給出一模一樣的回答。謝知橋忍不住吐槽，「今天被狂吹的DeepSeek，問了問題也是答不出來」。

    此外，謝知橋還透露，他有詢問「台灣是否獨立？」，DeepSeek起初會先跳出「台灣自古以來……」，然後顯示到一半突然變成無法回答。

    謝知橋實測連問3個問題，DeepSeek皆顯示無法回答。（圖翻攝自謝知橋臉書）

    謝知橋實測連問3個問題，DeepSeek皆顯示無法回答。（圖翻攝自謝知橋臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播