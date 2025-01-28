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    DeepSeek打臉習近平！「扛200斤麥子十里山路不換肩」非真實情況

    中國領導人習近平，曾宣稱自己「扛200斤麥子，十里山路不換肩」，孰料卻遭自家的DeepSeek打臉。（美聯社）

    中國領導人習近平，曾宣稱自己「扛200斤麥子，十里山路不換肩」，孰料卻遭自家的DeepSeek打臉。（美聯社）

    2025/01/28 14:04

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平，曾宣稱自己「扛200斤麥子，十里山路不換肩」，近來震撼科技界的中國AI新創公司DeepSeek對此打臉，直指這句話「非字面意義上的真實情況」。

    DeepSeek雖然對於政治敏感話題屢屢避談，但習近平所說過的話還是可以在上面進行分析，只要提問時不要將習近平列進去即可。針對「扛200斤麥子，十里山路不換肩」一事，DeepSeek強調這更多是一種「象徵性的描述」。

    DeepSeek說，這種說法常見於對勞動者或軍人堅強意志的讚揚，但在實際操作上，長時間扛重物不換肩既不現實、也不符合人體力學，很容易造成身體損傷，「因此，它更多是對毅力和耐力的比喻，而非實際行為的寫照」。

    若將同樣提問丟給ChatGPT，則能得到更詳細的回答，ChatGPT指出，200斤的重量大約是100公斤（中國1斤為500公克），無論成年人身體有多強壯，長時間承受這樣的重量都會造成極大的壓力，背部、肩膀和腰部肌肉在負重過大的情況下，容易出現疲勞或拉傷。

    ChatGPT指出，若還要走在崎嶇不平的10里山路上，無疑會更加耗費體力，因此「扛200斤麥子，十里山路不換肩」實際上是一種誇張的表達方式，並非字面上的真實情況。

    DeepSeek指出，「扛200斤麥子，十里山路不換肩」非字面意義上的真實情況。（圖擷自DeepSeek）

    DeepSeek指出，「扛200斤麥子，十里山路不換肩」非字面意義上的真實情況。（圖擷自DeepSeek）

    ChatGPT也認為「扛200斤麥子，十里山路不換肩」是一種誇張的表達方式。（圖擷自ChatGPT）

    ChatGPT也認為「扛200斤麥子，十里山路不換肩」是一種誇張的表達方式。（圖擷自ChatGPT）

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