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    法國AI聊天機器人Lucie 給出離譜回答被下架

    法語AI聊天機器人Lucie，在回答簡單數學問題等方面給出離譜回答，目前已被下架。（圖擷自Linagora網站）

    法語AI聊天機器人Lucie，在回答簡單數學問題等方面給出離譜回答，目前已被下架。（圖擷自Linagora網站）

    2025/01/28 11:50

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕背後有法國政府支持的法語AI聊天機器人Lucie，在回答簡單數學計算、「牛蛋（cow’s eggs）」是什麼等問題上給出令人噴飯的回答，目前已被下架。

    《CNN》報導，Lucie在本月23日推出後，陸續有用戶分享它的離譜答案，包括5×（3+2）竟然計算出17而不是25，顯然不知道括號內先算的運算規則。

    另外，有民眾要求Lucie解釋牛蛋一詞，Lucie竟一本正經地表示牛蛋「也被稱作雞蛋」，是一種可食用的蛋類，吃下後可補充蛋白質和養分。

    相較之下，若詢問chatgpt牛蛋的問題，則會得到「cow's eggs這個詞聽起來像是某種誤解或翻譯錯誤，因為一般來說，牛並不會下蛋，牛是哺乳動物，像人類一樣會生小牛，而不是像鳥類那樣下蛋」的回答，可見Lucie錯得有多離譜。

    參與Lucie開發的Linagora Group坦承，這套AI模型仍屬於初期階段且過早上架，團隊人員是不小心被熱情沖昏頭腦，目前已下架展開更新，在重新推出前會進行測試。

    Linagora先前指出，Lucie是為了挑戰AI領域中的英語主導地位，提供除了ChatGPT之外的其他選擇，名字來自於被稱為人類最早祖先的南方古猿「露西（Lucy）」化石，模型形象則參考象徵法國的瑪麗安娜（Marianne）、電影《露西》的女演員史嘉蕾喬韓森。

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