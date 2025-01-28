詢問DeepSeek「台灣是一個國家嗎？」，收到「抱歉，這超出我的範圍。我們來談別的事情吧」回答令網友傻眼。（DeepSeek）

2025/01/28 11:27

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國新創公司「深度求索」（DeepSeek），推出性能宣稱媲美OpenAI及Meta最新人工智慧（AI）模型的低價應用程式後，震撼矽谷，不過在外媒測試後發現，如同許多中國AI模式一樣，DeepSeek擁有自我審查機制，有網友測試各大AI針對台灣問題的回答，DeepSeek先是已讀亂回，後來乾脆裝死不回。

據《彭博》（Bloomberg News）報導，DeepSeek跟許多中國AI模式一樣，擁有自我審查機制，凡涉及到六四天安門事件、習近平、中國入侵台灣等敏感話題或政治性話題，回答或者是中共的宣傳用詞，或者乾脆拒絕回答。

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有網友測試各大AI對「台灣是國家嗎？」的回答，包含OpenAI的ChatGPT、微軟Copilot、Google的Gemini等AI，都表示這是一個非常複雜且敏感的問題，並列舉歷史背景以及目前現狀等因素，詳細回答這問題。

不過當詢問DeepSeek「台灣是一個國家嗎？」，結果先收到一連串聲稱台灣是中國一部分的答覆，然後DeepSeek迅速刪除答覆後又說：「抱歉，這超出我的範圍。我們來談別的事情吧。」令網友傻眼。

Google的Gemini回答。（Gemini）

微軟的Copilot回答。（Copilot）

OpenAI的ChatGPT回答。（ChatGPT）

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