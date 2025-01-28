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    再槓拜登！川普擬禁跨性別從軍、廢DEI多元政策

    美國史上首位跨性別「四星海軍上將」、美國公共衛生服務軍官團司令萊文（Rachel Levine，左）與性別流動人士（gender-fluid）、前能源部高官布林頓（Sam Brinton）合影，兩人的任命，被視為拜登政府推動「多元、平等與包容計畫」（DEI）的縮影。（圖擷取自X平台）

    美國史上首位跨性別「四星海軍上將」、美國公共衛生服務軍官團司令萊文（Rachel Levine，左）與性別流動人士（gender-fluid）、前能源部高官布林頓（Sam Brinton）合影，兩人的任命，被視為拜登政府推動「多元、平等與包容計畫」（DEI）的縮影。（圖擷取自X平台）

    2025/01/28 10:56

    〔編譯陳成良／綜合報導〕《每日郵報》27日報導，美國總統川普即將簽署兩項行政命令，禁止跨性別者（transgender）在軍中服役，並廢除軍隊中的「多元、平等和包容」（Diversity, Equity, and Inclusion, DEI）計畫。這是川普繼上任首日簽署行政命令，推翻前總統拜登的相關政策後，再度針對跨性別者權益及多元價值政策出招，也是其打擊聯邦政府「性別錯亂」（gender insanity）的最新行動。

    即將頒布的新命令，除了重申禁止跨性別者服役外，更將制定關於代名詞使用和性別認同的規範。知情官員透露，這是川普打擊聯邦政府「性別錯亂」政策的一環。共和黨人士則強調，廢除DEI計畫是為了回歸「擇優錄取」（merit-based hiring）的「常識」人事制度。目前美軍的DEI計畫要求在人事任用上，須優先考慮少數族裔、女性及身心障礙者（those with disabilities）等特定群體。

    川普在競選期間便多次抨擊DEI政策，並誓言終結其在聯邦政府的施行。他認為這些政策造成了「反向歧視」（reverse discrimination），並且破壞了美軍的戰鬥力。此外，川普也計劃簽署另一項行政命令，恢復因拒絕接種Covid-19疫苗而遭解職的軍職人員職務。根據報導，這項命令將允許這些軍職人員申請復職，並可能獲得補償。

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