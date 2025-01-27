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    拉人力車徒步6400公里 日本「阿甘」抵達南非完成壯舉

    鈴木悠司26日在南非拉著人力車前進，即將抵達終點開普敦。（法新社）

    鈴木悠司26日在南非拉著人力車前進，即將抵達終點開普敦。（法新社）

    2025/01/27 18:47

    〔編譯管淑平／綜合報導〕一名自稱「阿甘」的日本男子去年7月從肯亞出發，拉著人力車徒步旅行，經過6個月、走過6400公里，26日抵達終點南非，完成這趟「壯遊」。

    這名34歲男子鈴木悠司（Yuji ＂Gump＂ Suzuki）26日抵達南非開普敦時，情緒激動地感謝支持者，在這趟旅程中的鼓勵。此行去年7月從肯亞首都奈洛比出發，走過坦尚尼亞、尚比亞、波札那和納米比亞等國，跋涉6400公里。他說，拉人力車旅行，是為了樂趣，但是「如果沒有你們，我辦不到」。

    這是鈴木悠司又一次完成「人力車之旅」。在東京著名觀光景點淺草擔任觀光人力車車伕的鈴木，拉著重超過100公斤的人力車，已經先後跑過全球多地，包括在2016至2017年從中國走到印度，2017年走遍歐洲多地共2500公里，2022年至2023年再完成橫越美國的5100公里之旅。

    他在這些旅程中，透過社群媒體分享沿途見聞，吸引多達50萬人追蹤。開普敦媒體報導，鈴木分享這次非洲的旅程中一些難忘的經歷，包括曾經在路上遇到一隻獅子，「我快嚇死了」，當時他只好回去最近的村莊，先在那搭帳篷躲一下。

    鈴木悠司2016年的旅程曾經來到台灣，車上掛著「謝謝台灣」標語，感謝台灣民眾在日本311大地震災後大力支持。

    鈴木悠司26日抵達終點開普敦水岸碼頭。（法新社）

    鈴木悠司26日抵達終點開普敦水岸碼頭。（法新社）

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