陰莖2.0？專家預測「可震動、連網」 尺寸上看21公分

科學家預測未來男性私密處趨勢：尺寸將增長，並可望植入科技裝置；示意圖。（路透）

2025/01/27 17:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕陰莖的尺寸一直是熱門話題，科學家也開始關注其未來的樣貌。據《每日郵報》報導，美國史丹佛大學研究發現，男性陰莖的勃起平均長度正以驚人速度增長，本世紀末甚至可能上看8.5英吋（約21.6公分）。除了尺寸變化外，專家預測，隨著生物駭客技術的發展，未來的陰莖可能出現結合科技的重大變革，例如提升精子活動力、植入震動裝置，甚至內建避孕系統。

牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）生物人類學教授安德唐（Simon Underdown）指出，未來幾千年內，陰莖尺寸和形狀的顯著變化，很可能來自於人為的基因改造，而非自然選擇。如今，全球已有一群受科幻啟發的「生物駭客」利用植入物等技術改造身體。安德唐認為，「如果有足夠的需求，無論是出於時尚還是社會趨勢，我們可能很快就能夠透過基因工程來改造身體。」他表示，人類已接近可以隨心所欲操控生物進程的階段。

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除了尺寸與外觀，科學家也正嘗試提升精子的活動力和外型。例如，可以從植物界「噴瓜」（exploding cucumber）的種子噴射機制中獲得靈感，研究如何讓精液射得更快更遠。噴瓜能以每小時約70公里的速度噴射種子，遠快於人類精液射出的時速約45公里。此外，未來還可望透過醫療技術改善精子活動力，或改變精子形狀，使其更容易穿透卵子的細胞膜。

自詡為「情趣用品界馬斯克」的美國猶他州企業家李奇·李（Rich Lee）則致力於情趣科技的研發。他創辦的Cyborgasmics公司，正在開發一款名為「Lovetron9000」的裝置，可植入男性恥骨下方，讓陰莖產生震動，提升性伴侶的愉悅體驗。不過，這款產品自5年前發表以來，至今仍標註著「即將推出」。

加拿大生物倫理學家德沃斯基（George Dvorsky）則提出更前衛的構想：內建避孕系統的陰莖。他推測，未來可能透過在輸精管植入奈米機器人（nanobots）來阻擋精子進入精液，並可依需求開啟或關閉。此外，德沃斯基也希望未來能透過刺激大腦接收陰莖感覺訊息的區域，來提升快感。甚至，透過網路和藍牙連接，讓使用者能進行遠距性愛，或將生理數據傳輸到應用程式。然而，杜倫大學（Durham University）人類學系研究員科瓦羅維奇（Kris Kovarovic）警告，陰莖的增大可能對生育造成負面影響，特別是在女性生理構造未同步改變的情況下。

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