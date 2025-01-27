亞馬遜關倉估3500名員工失業 加拿大掀抵制潮

亞馬遜宣布關閉加拿大魁北克省7座倉庫。（路透社）

2025/01/27 20:35

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕亞馬遜宣布將結束其在魁北克的業務運營，預估將使3500名員工失業。部分魁北克人發起抵制亞馬遜的社群運動，呼籲民眾改為支持當地電商企業，而非外商亞馬遜。

綜合外媒報導，亞馬遜於1月24日公告，決定關閉在魁北克的7個倉庫，並計劃在接下來的幾個月內裁員約1700名員工。不過，《CBC》的最新報導指出，實際上將受影響的員工數量可能超過3500人，這其中包括為亞馬遜提供物流服務的小型企業員工。

請繼續往下閱讀...

亞馬遜關閉倉庫的消息一發出，當地出現了名為「Ici, on boycotte Amazon」（我們抵制亞馬遜）的社群媒體運動。此運動表達了魁北克民眾對亞馬遜的強烈不滿，並提倡支持當地商業，反對大型企業的壓榨行為。許多當地居民表達了對亞馬遜的失望，並紛紛表示已經取消了Prime會員資格。一位Reddit平台網友表示，「寧願去店裡多花點錢，也不想繼續給一家只知道壓榨員工的公司提供資金」。

運動發言人路易莎沃雷爾（Louisa Worrell）在Instagram上發表聲明表示：「亞馬遜的老闆貝佐斯（Jeff Bezos）擁有世界上最龐大的財富，他的行為正在漠視魁北克人民、工人以及我們的工作環境。」她強調，亞馬遜的決策對魁北克不僅是一次傷害，而是對所有勞動者的挑戰。

亞馬遜發言人巴巴拉阿格雷（Barbara Agrait）在接受媒體採訪時表示，選擇與第三方物流公司合作的決定並非基於工會問題，而是出於降低成本的考量。她強調，亞馬遜與魁北克的第三方服務商已經合作多年，並指出該公司認為這一模式對於公司和顧客都是「最佳選擇」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法