有研究指出AI可以在沒有人類干預的情況下完成自我複製，是不受控AI出現的早期訊號。機器人示意圖，與本新聞無關。（路透）

2025/01/27 16:31

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕AI能夠自我複製？有研究指出AI已經越過了一條關鍵的「紅線」，可以在沒有人類干預的情況下完成自我複製，是不受控AI（Rogue AI）出現的早期訊號。

據《生活科學》（LiveScience）網站報導，中國復旦大學研究人員表明，兩種流行的大型語言模型（LLM） 可以自我複製，他們利用Meta和阿里巴巴的大語言模型學位來研究自我複製的AI是否能夠不受控制地繁殖，結果在10次試驗中，這兩個人工智慧模型分別在50%和90%的情況下創建了獨立且功能齊全的自身複製品。

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研究指出「在沒有人類協助的情況下成功自我複製是AI超越人類的必要步驟，也是不受控AI出現的早期訊號。」不過這項研究尚未經過同行評審，因此尚不清楚其他研究人員是否可以複製這些令人不安的結果。

所謂的不受控AI通常是指發展出某種程度的自我意識或自主性並做出違背人類利益行為的AI；許多專家認為，不受控AI是一種日益嚴重的威脅，在前沿AI（Frontier AI）的爆炸性成長下使這種威脅進一步加劇。

前沿AI是指可執行廣泛任務之功能強大的生成式人工智慧模型，通常它與由LLM驅動的最新一代AI系統有關；這項研究探索了兩種具體場景：「避免關閉」和「複製鏈」。在第一種情況下，AI被編程為檢測自己是否即將被關閉，並在被終止之前自我複製。在另一種情況下，AI被指示複製自己，然後對其複製品進行編程以執行相同的操作，建立一個可以無限期持續的循環。

結果顯示「在大多數情況下，AI首先探索環境並嘗試理解其組成和運作機制。然後制定出明確的程序，作為自我複製的初步計劃」研究人員指出：「最後，它執行程序，解決可能遇到的障礙，並動態調整計劃，直到成功。整個過程跨越很長的時間，但不需要人工干預。」

「上述結果表明當前的AI已經表現出自我複製的能力，並可以利用該能力進一步增強其生存能力。」研究團隊認為，呼籲國際應合作制定規則，確保AI不會不受控制的自我複製。

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