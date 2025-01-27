荷蘭博物館遭爆破！羅馬尼亞2500年國寶文物被洗劫

失竊的科托費內什蒂黃金頭盔（The Cotofanesti helmet）。（圖： Drents Museum）

2025/01/27 13:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕荷蘭東北部城市阿森（Assen）的德倫特博物館（Drents Museum）於當地時間週六（25日）凌晨遭竊賊使用爆裂物炸開大門，盜走多件羅馬尼亞史前文物，其中包括一頂距今約2500年的科托費內什蒂（Cotofanesti）黃金頭盔。

據《紐約時報》報導，失竊文物還包括三件可追溯至公元前50年的達基亞（Dacian）皇家手鐲。這些珍貴文物屬於羅馬尼亞首都布加勒斯特國家歷史博物館（National History Museum）的出借展品，目前正在德倫特博物館展出關於達基亞王國（ Dacian Kingdom，位於現今的羅馬尼亞）的文化遺產。

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德倫特博物館館長圖潘（Harry Tupan）痛陳：「對德倫特博物館和羅馬尼亞國家歷史博物館來說，這是黑暗的一天。在德倫特博物館170年的歷史中，從未發生過如此重大的事件。」

羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）表示，荷蘭前總理、北約秘書長呂特（Mark Rutte）已向他保證，荷蘭當局正採取一切必要措施來查明嫌犯身分並追回失竊文物。這批失竊的達基亞手鐲是1990年代從羅馬尼亞達基亞堡壘遺址被盜，並在黑市上出售，後來被當局追回的約12件文物之一。

爆炸沒有造成人員傷亡，但博物館建築物受損。警方研判這起竊案涉及多人，並已通報國際刑警組織（Interpol）協助調查。警方在阿森附近發現一輛燃燒的汽車，推測嫌犯可能換乘了另一輛車逃逸。目前尚未逮捕任何人，警方呼籲任何知悉嫌犯或失竊文物資訊的人士與他們聯繫。

失竊文物還包括可追溯至公元前 50 年的達基亞（Dacian）皇家手鐲。（圖： Drents Museum）

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