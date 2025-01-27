羅馬帝國寶藏在英國！千枚暴君尼祿年代古幣出土

英國陶罐藏千枚古幣，揭開尼祿時期歷史 。（圖：Museums Worcestershire）

2025/01/27 10:35

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《生活科學》（Live Science）網站報導，英國伍斯特郡（Worcestershire）一名金屬探測愛好者，近日在地底發現一只陶罐，內藏1368枚古羅馬硬幣，多數為銀幣。這批硬幣被埋藏於羅馬皇帝尼祿（Nero，西元54年至68年在位）統治時期，其前任皇帝克勞狄烏斯（Claudius，西元41年至54年在位）雖入侵不列顛並控制英格蘭大片地區，但在尼祿在位期間，仍持續面臨反抗。這批硬幣的出土，為那個動盪不安的年代提供了新的佐證。

尼祿的統治普遍被認為是羅馬帝國的動盪時期。他在位期間，先後殺害了自己的母親和妻子。公元64年，羅馬城發生大火，甚至有傳聞說尼祿當時竟還在拉小提琴。公元60年，愛西尼部落（Iceni）女王布狄卡（Boudica）發動叛亂，差點將羅馬人逐出不列顛。西元68年，負責保護皇帝的禁衛軍（Praetorian guard）罷黜了尼祿，不久後他便自殺身亡。

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這批硬幣中，除了一枚金幣，其餘皆為銀幣「第納里烏斯」（denarii），為當時的羅馬標準貨幣，鑄造時間介於西元前157年至公元55年之間。伍斯特郡博物館（Museums Worcestershire）表示，這枚金幣是西元20年至45年間，由勢力範圍位於伍斯特郡及其周邊的多邦尼部落（Dobunni）所鑄造。

聲明指出：「這些硬幣幾乎可以肯定，是透過羅馬軍隊進入該地區的。如此龐大的數量意味著，這批硬幣在埋藏時，代表著一筆相當可觀的現金。」

目前尚不清楚這批硬幣被埋藏的原因，但博物館推測，可能是一位富有的當地農民的積蓄，他透過向羅馬軍隊提供穀物和牲畜來賺取財富。由於當時伍斯特郡位於羅馬帝國的邊陲，這也引發了一個疑問：究竟是否該地區的戰鬥或衝突，促使硬幣的主人將其埋藏？

這批硬幣於2023年底被發現，並在2024年進行更詳細的分析，被英國政府認定為「寶藏」（treasure）—— 一個針對300年以上且由貴金屬製成的文物的官方認定。

這批硬幣估價為10萬英鎊（約合新台幣409萬元）。伍斯特郡博物館發言人 海倫·拉吉（Helen Large）表示，博物館正積極募款以收購這批硬幣，「募款活動進展順利，人們非常慷慨，顯然大家都熱切期盼這批寶藏能留在伍斯特郡。」

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