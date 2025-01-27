約會途中陌生女突塞「小紙條」 網看內容呼：快逃！

美國德州女子近期與曖昧男子約會途中，2名女子突然上前遞出1張小紙條，打開發現內容寫著「妳值得更好！」，感到不解不之下將此錄製影片上傳至社群平台引發熱烈討論。（圖擷自「cuteascluck」Tiktok、本報合成）

2025/01/27 14:20

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州女子近期與曖昧男子約會，2名女子突然上前遞出1張小紙條，她悄悄打開發現上面寫著「妳值得更好」，感到不解，將疑問上傳至社群平台引發熱烈討論，有網友看到直呼「快逃」、「除非是警告，否則不會遞紙條」。

綜合外媒報導，德州女子琳賽（Lindsay）於Tiktok上傳數段影片，內容提及她與曖昧男子約會到一半時，有2名陌生女子趁男子沒注意時，忽然上前攀談並稱讚她的外表，接著遞出1張摺起來的紙條，驚訝之餘隨後將紙條藏在皮包，稍晚上洗手間時打開紙條驚訝發現上面寫著：「就是不行！妳值得更好！」（Just NO!!You can do better），感到困惑之餘上網發布影片希望找尋這2名陌生女子。

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影像曝光後，國外許多網友紛紛留言表達不同看法，有人說「快逃阿！」、「我猜那2名陌生女子認識那個男生」、「我曾在某個酒吧和男生約會時，調酒師趁男生離開座位時，曾對我說過一模一樣的話」。

琳賽補充，事後私訊詢問曖昧對象是否認識這2名女生，男方聲稱不認識，因有疑慮最後選擇結束這段關係。

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