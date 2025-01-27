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    瑞典拉脫維亞間海底電纜遭破壞 俄混合戰爭疑慮升高

    2025/01/27 02:30

    〔中央社〕瑞典總理克里斯特森今天表示，瑞典和拉脫維亞之間至少一條海底光纖電纜遭到破壞。拉脫維亞已經派遣一艘軍艦針對波羅的海這起最新破壞行徑展開調查。

    法新社報導，克里斯特森（Ulf Kristersson）在社群平台X發文說：「波羅的海（Baltic Sea）中瑞典和拉脫維之間的至少一條數據電纜遭到破壞。」

    拉脫維亞海軍表示，已經確認Michalis San這一艘「嫌疑船」，它和其他船隻在事發現場附近。

    消息人士表示，這起破壞事件發生在約50公尺深的瑞典領海範圍內。

    根據專家和西方政治人物，經通報的這起波羅的海能源和通訊基礎設施破壞事件是俄羅斯「混合戰爭」其中一環。

    北大西洋公約組織（NATO）本月稍早指出，將對波羅的海展開監視行動，範圍涵蓋船隻、飛行器和無人機。

    拉脫維亞國家廣播電視中心（Latvian National Radio and Television Centre，LVRTC）表示，數據傳輸出現若干中斷情況，所幸已經找出替代方案，客戶權益不受影響。

    與此同時，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天對受到這起破壞事件影響的波羅的海國家表達「完全團結一致」立場。

    波羅的海發生一連串基礎設施遭到破壞情事，范德賴恩在X平台發文說，「我們關鍵基礎設施的韌性和安全是重中之重」。1140127

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