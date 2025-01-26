日本岐阜「街頭砍人案」驚人反轉 竟是男子自導自演

日本岐阜市24日發生一起「街頭砍人案」，原本以為是一起隨機暴力事件，沒想到「兇嫌」竟然是自稱受害的男子本人。（圖擷取自社群平台「Ｘ」）

2025/01/26 21:54

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本岐阜縣岐阜市24日發生一起引發社會高度關注的「街頭砍人案」，原本以為是一起隨機暴力事件，沒想到案件在警方調查後出現戲劇性反轉，所謂的「兇嫌」竟然是自稱受害的男子本人。

綜合日媒報導，事發於24日上午7時許，地點位於岐阜市鷺山地區。警方接獲目擊民眾報案，稱一名男子在街上遭不明人士持刀刺傷。警方與救護人員迅速趕到現場，發現一名40多歲男子倒地，腹部刀傷嚴重，深可見內臟。男子在送醫途中仍保持意識，向警方描述「兇嫌為身高約165公分、身穿黑衣、戴白色口罩的男性，案發後已逃往東方」。

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警方第一時間認定案件為「殺人未遂」，並全力追查「兇嫌」。然而，調閱案發現場及周邊的監視器後，卻未發現任何符合描述的可疑人物。此外，警方在現場發現了一把染血刀具，但經分析後，無法將其與「兇嫌」聯繫起來。

面對案件調查陷入僵局，警方決定再次詢問男子詳細經過。在25日的進一步問訊中，男子終於改口，坦承「其實是我自己刺傷自己，對不起，我撒了謊」。

男子的坦白令案件出現180度大轉折，警方隨即改以「偽計業務妨害」方向展開調查。由於男子的傷勢嚴重，目前警方表示將等待男子痊癒後，進一步詢問他謊報的原因。

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