外媒示警中國「無聲入侵」沖繩 學者籲強化交流防「統戰」分化

台灣安保協會副祕書長、《梟息報你知》主講人何澄輝。（資料照，記者方瑋立攝）

2025/01/26 19:37

〔記者方瑋立／台北報導〕英媒《每日電訊報》報導，中國疑以設立「研究中心」、暗助琉球獨立運動等宣傳與外交手段，企圖「無聲入侵」日本沖繩，欲藉此削弱在台海有事時，美日聯軍的反制能力。台灣安保協會副秘書長、《梟息報你知》主講人何澄輝分析，此為中國慣用的「統一戰線」手段，包括在菲律賓、韓國都曾出現類似手法。而沖繩群島與台灣相近，更是美國海軍陸戰隊駐地，台灣應與沖繩深化合作交流，聯手抗衡中國的「統戰」滲透，以維護區域和平穩定。

據報導，沖繩距台灣不足750公里，駐有近3萬美國軍隊，預計在台海衝突時扮演關鍵角色。北京卻正透過宣傳、外交行動等手段試圖對日本沖繩進行「無聲入侵」，為未來可能的台灣進犯鋪陳有利形勢。報導指出，中國利用挑起沖繩居民與日本中央政府間的矛盾、渲染經濟問題、炒作歷史恩怨等手段削弱美日聯手行動。此外，中國也透過宣傳美軍「暴行」以及沖繩基地過度集中的不公，企圖製造沖繩居民對中央的不滿情緒，並在中文社群媒體上散播支持琉球獨立的影片。

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此外，北京也在大連海事大學設立「琉球研究中心」並舉行研討會，探討「琉球問題」對中國國家安全的重要性，種種行徑皆引發日本政界擔憂。日本防衛研究專家増田雅之示警，中國對沖繩的「無聲入侵」日益明顯，透過宣揚與中國的歷史文化連結影響當地民意，他並批評，部分人士主張琉球獨立後可成為各國「軍事中立」、化解歧見的交流天堂，既極端且不切實際。

何澄輝對此表示，美軍駐沖繩是離台灣最近的前線基地，地理位置使其成為第一島鏈的關鍵節點。沖繩擁有美軍海空軍基地及海軍陸戰隊，能在極短時間內支援台灣，因此是中國企圖「中立化（neutralize）」的重要目標。中國透過各種手段，如情報滲透與外交操縱，試圖削弱美軍在沖繩的部署，以削弱印太防線的戰略縱深。

何澄輝強調，中國在沖繩的滲透行動與其統戰策略息息相關。沖繩內部歷史矛盾及反美情緒，使其成為中國加強影響力的突破口。何澄輝舉例，類似韓國煽動抗議部署薩德系統、菲律賓軍事基地問題等案例，都是中國「聯合次要敵人、打擊主要敵人」的「統一戰線」手段，意圖擾亂美國的印太佈局，沖繩亦不例外。中國試圖讓沖繩「中立化」，使其脫離美日安保體系，藉此削弱美日聯防的穩定性。

針對中國的策略，何澄輝建議，台灣應藉此與日本協商，加強與沖繩的經貿與文化交流，以抗衡中國影響力滲透。透過深化在漁業、生活物資供應等方面的合作，不僅能增進沖繩與台灣的雙邊互利，也可鞏固區域的經濟與戰略聯繫。他強調，台灣應充分利用地緣優勢，避免被中國分化，與友盟共同維護印太地區的和平穩定。

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