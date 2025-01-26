劍指中國？川普考慮「金融大鱷」巴斯 出任財政或國防要職

避險基金海曼資本創辦人巴斯。（路透）

2025/01/26 18:56

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，知情人士透露，川普政府正考慮由對中鷹派的避險基金海曼資本（Hayman Capital）創辦人巴斯（Kyle Bass）擔任財政部或國防部職務。據悉，巴斯去年12月以來與川普團隊人士商談加入新政府事宜，多名白宮官員對他的背景與觀點印象深刻。

巴斯去年11月在彭博電視上表示，他與新政府有聯繫，並與準財長貝森特認識多年。巴斯在財長人選引發討論之際，公開力挺貝森特入閣。

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知情者說，儘管巴斯是擁有市場專業的長期投資人，但如果他進入財政部而非國防部，他更可能被安排在國際事務辦公室。

川普團隊尚未宣布主管財政部國際事務單位的副部長人選，相關單位將負責貨幣政策與國際金融，並主導外國投資委員會（CFIUS），這個由多個單位組成委員會，負責審查外國投資的國安風險。

白宮發言人與巴斯沒有回應評論要求。

自川普去年11月勝選以來，巴斯對川普選擇對中鷹派人士入閣，比如國務卿魯比歐，以及國家安全顧問瓦爾茲表示支持。

巴斯2005年以3300萬美元成立海曼資本。他一直以來看空中國市場與經濟，表示中國對美國安全構成巨大威脅。他在川普勝選後表示，「自2017年以來，習近平在每次公開演講、每次公開露面中，都在告訴外界他要做什麼」，並指「投資中國是愚蠢的事，也是個可怕的想法」。

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