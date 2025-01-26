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    川普提「清空」加薩 哈瑪斯誓言反對：將重演災難

    美國總統川普在空軍一號上接受媒體訪問。（美聯社）

    美國總統川普在空軍一號上接受媒體訪問。（美聯社）

    2025/01/26 18:49

    〔編譯陳成良／報導〕以巴停火協議進入第二週，美國總統川普卻再提「清空」加薩走廊（Gaza Strip）構想，並呼籲約旦和埃及接收當地難民。此舉不僅引發巴勒斯坦人強烈反彈，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）也誓言反對。

    《法新社》報導，川普於25日在空軍一號（Air Force One）上向記者表示，他已與約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）通話，並計劃隔日與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）通話，希望兩國能接收更多加薩難民。「我希望埃及接收難民，也希望約旦接收難民」川普說，「我們應該『清空』那整個區域。」他認為，此舉能讓加薩居民「過上和平的生活」。

    對此，巴勒斯坦人強烈反彈，認為這將重演1948年以色列建國時，巴勒斯坦人大規模流離失所的「災難」（Nakba）。埃及也曾警告，反對任何將巴勒斯坦人「強迫遷移」至西奈沙漠（Sinai desert）的行動，因為這可能危及與以色列的和平條約。

    哈瑪斯政治局委員納伊姆（Bassem Naim）表示，哈瑪斯將反對川普遷移加薩人的構想。「正如過去數十年來，我們的人民挫敗了每一個流離失所和替代家園的計畫，」納伊姆說，「我們也將挫敗這類計畫。」

    川普的言論，正值以巴停火協議的敏感時刻，為脆弱的和平進程再添更多不確定性。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室尚未對此發表評論。

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