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    10歲男童命喪美洲獅口 父母束手無策目睹全過程

    美洲獅身長可達2.4米（包含尾巴），體重約為35至100公斤。示意圖。（美聯社）

    美洲獅身長可達2.4米（包含尾巴），體重約為35至100公斤。示意圖。（美聯社）

    2025/01/26 20:27

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一家4口在科羅拉多州洛磯山國家公園健行時，10歲男童馬克米德馬（Mark Miedema）不幸遭美洲獅襲擊，其父母親眼目睹兒子慘遭吞食。

    根據《每日鏡報》報導，這起發生於1997年的事故近日再度引起美國網友議論。馬克當時與父母和妹妹一起到洛基山國家公園健行，卻突然遭到一頭美洲獅咬走，當場被吞食，儘管馬克的父母凱西（Kathy）和大衛（David）試圖嚇走這隻重達88磅的美洲獅，但完全沒有起到作用，只能眼睜睜看著男童遭美洲獅攻擊。事後，這頭美洲獅也被追蹤並處決。

    公園發言人道格考德威爾（Doug Caldwell）表示，這起悲劇可能源於男童恰巧在美洲獅狩獵時間進入美洲獅的狩獵途徑上。考德威爾也指出，美洲獅不會區分人類或是鹿。

    加州資深野生動物生物學家吉姆斯沃本森（Jim Swabnson）表示，身高較矮的兒童容易成為美洲獅的攻擊目標，因為美洲獅習慣捕獵小型獵物。他強調，家長應特別注意，並在美洲獅出沒的區域加強安全防範。他也建議美洲獅頻繁出沒的區域，尤其是灣區，大人應讓小孩走在隊伍的中間保護他們。

    相關影片近日在Youtube獲得美國網友關注，在網友們為男童哀悼的同時，有不少人也表示，「動物又被殺了。人類進入了動物的領地」、「這些動物不應該被殺死。」

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