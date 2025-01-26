4次賺766萬！日本妹子揭「海外賣淫」經歷：絕非輕鬆的路

一位經歷多次海外賣淫的20多歲女性，分享了她為償還債務，前往美國與澳洲從事賣淫的經歷。情境照。（示意圖）

2025/01/26 20:43

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著海外賣淫現象的蔓延，越來越多20至30多歲的日本女性投身於海外賣淫行業。一位多次參與此工作的20多歲女性，分享了她為償還債務，前往美國與澳洲從事賣淫的經歷，揭露了這一行業背後的險惡與殘酷真相。

根據日媒《弁護士ドットコムニュース》報導，受訪者「阿亞」（化名）表示，自己選擇踏上海外賣淫的道路，是為了償還去牛郎店消費的鉅額欠款。她於2022年至2024年間四次前往美國與澳洲，累積收入達3650萬日圓（約766萬新台幣）。

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阿亞分享，2022年3月，她首次赴美，在紐約華人區的賣淫場所接客，一個月賺得約600萬日圓。當地店家提供兩種服務，一種為30分鐘短時間服務，客人支付260美元（約8500新台幣），自身實得收入為140美元（約4500新台幣），另一種為60分鐘長時間服務，客人支付400美元（約13100新台幣），自身實得收入為260美元（約8500新台幣）。

雖然收入看似可觀，但她強調，這份工作遠非外界所認為的「輕鬆致富」，反而充滿危機與壓力。阿亞透露，2022年工作期間曾遭遇疑似被施用麻藥的情況。她推測，有男性客人在保險套上塗抹合成麻藥（可能為MDMA），導致她在接客後不省人事，醒來時已躺在床上。她無奈地表示，美國賣淫場所對短期工作的日本女性幾乎沒有保護，店家往往以迎合客人需求為首要考量。並說道，「海外賣淫的確有賺頭，但絕對不是一條輕鬆的路，只有真正有覺悟的人，才能撐下去。」。

隨著時間推移，阿亞注意到，加入海外賣淫行業的日本女性數量不斷增加，尤其是在美國的大城市。她於2024年再次赴美工作時，驚訝地發現，不少賣淫店家已成為「日本女性集中地」。這種情況不僅導致競爭加劇，收入壓縮，還讓從業者面臨更多運作上的困難。

例如，一些女性為了避開中介的分成，選擇直接與店家聯繫，但因此無法保障報酬安全回收。阿亞指出，部分女性在結束工作後，資金遭扣留或中途被侵吞，只能啞巴吃黃連，無法向警方求助。

此外，生活環境與人身安全的挑戰也相當艱難。阿亞分享，自己在中國系店家工作的期間，面臨飲食不合、語言不通的困擾，甚至還遭遇粗暴客人的不當對待。然而，她表示，與日本相比，海外客人對性病防護更為謹慎，通常會自備保護措施，這點讓她稍感安慰。

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