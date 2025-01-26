日本男將破屋裝修出租 一年賺進3000萬

日本一名男子以低價購入破屋，簡單裝潢後出租，年租金收入高達近3000萬台幣。示意圖。（法新社）

2025/01/26 16:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》24日報導，日本一名對房地產興趣濃厚的男子，為了實現工作與生活的平衡，辭去壓力大的工作，開始執行其房地產投資策略，買下200間破舊房屋並對外出租，一年大賺1.4億日圓（約2983萬台幣）。

根據日本房地產網站「Rakumachi」介紹，38歲來自大阪的川村隼人（Hayato Kawamura），從小就對房屋著迷。當他還是個小男孩的時候，就喜歡從山上觀景台觀看大阪市內多樣化的房屋。在學生時代，川村對房地產產生更濃烈的興趣，甚至將參觀房產當為與女朋友約會的行程之一。

請繼續往下閱讀...

雖然學生時代買不起房子，但川村把所有的空閒時間，都用來學習房地產知識。畢業後，川村在一家房地產租賃公司工作，但在他的主管因與高階管理層發生爭執而被降職後，他意識到為別人工作的風險，「我察覺到升職並不在於能力，而在於你的上司是否喜歡你」。

此外，川村也注意到，自己的薪水並未反映出他的努力程度，且工作壓力太大，「我想要一份收入，讓我能在不依賴工資的情況下生活」。因此，川村開始存錢，決心成為房東。

23歲時，他以170萬日圓（約36萬台幣）的價格買下一間被拍賣的公寓，每年賺取約34萬日圓（約7.2萬台幣）的租金，6年後再以430萬日圓（約91.6萬台幣）的出售。

川村隨後鎖定偏遠地區的破舊房屋，其中許多售價低於100萬日圓（約21.3萬台幣）。他將這些被忽視的財產視為成本最小化的機會，只要投入一點裝修費用，就可以很快將其出租以獲取利潤。

他甚至買下一些不尋常的房產，包括那些裝滿死去流浪動物的房屋，或那些在下雨時因屋頂缺失而漏水的房屋。此外，他也擅長與房地產經紀人建立牢固關係，確保立即獲得最好的房地產資訊。

2018年，川村離開原來的公司，自行創立房地產公司「Merryhome」。過去幾年，他一共購買200間破舊房屋，裝修後再出租的收入超過1.4億日圓。據了解，他的資金來自儲蓄、貸款和公司的租金利潤。

川村表示，他從未想過一夜致富，而房地產投資是一項長期遊戲，需要耐心和細心。他的財富累積故事在日本社交媒體上贏得讚譽，但有人認為，他的成功模式難以複製，「獨特的投資洞察、精準的財務控制、強大的人脈，以及恰到好處的運氣，都是必不可少的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法