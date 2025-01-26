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    美新防長安撫盟友：阻止共產中國在印太地區侵略

    美國新任防長赫格塞斯就任後致函五角大廈同仁，強調會遵循川普「以實力確保和平」的策略，同時也重申會與盟友和夥伴合作，組止中國在印太地區的侵略。（彭博）

    美國新任防長赫格塞斯就任後致函五角大廈同仁，強調會遵循川普「以實力確保和平」的策略，同時也重申會與盟友和夥伴合作，組止中國在印太地區的侵略。（彭博）

    2025/01/26 15:48

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國新任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）25日宣誓就任後，隨即向美軍發表聲明，強調會推動川普總統「以實力確保和平」（peace through strength）的國防策略，同時也安撫日韓等盟友對於川普可能回歸更具「交易性」外交政策的疑慮，重申會阻止共產中國在印太地區的侵略。

    美國《國會山莊報》（The Hill）報導，赫格塞斯在聲明中指出，在川普總統率領下，「我們將把美國擺在第一位，我們永遠不會退縮」。他矢言言要透過3種方式推進川普「以實力確保和平」的使命：恢復戰士精神、重建軍隊和重建嚇阻力。

    赫格塞斯解釋，這一切都將透過建立殺傷力、菁英制度、責任制、標準程序和準備就緒等層面完成， 「我將我的一生奉獻給戰士及其家人。正如我的戰友在戰場上支持我一樣，請知道我將永遠支持你們。我們在危險的時刻一起效命，敵人不會休息、不會放鬆，我們也不會。 我們將並肩作戰，應對當前的緊迫性」。

    《日本時報》（The Japan Times）進一步指出，赫格塞斯也試圖消除東京、首爾等盟友的擔憂，即川普總統領導下的美國，可能會回歸更具交易性的外交政策，「我們將與盟友和夥伴合作，阻止共產中國在印太地區的侵略，並支持川普總統履行責任結束戰爭，以及重新定位關鍵威脅」。

    赫格塞斯因擔任《福斯新聞》主持人而聞名，也是美國陸軍退伍軍人。但在他被提名擔任防長後，反對者批評他缺乏管理像國防部這樣龐大組織的經驗。美國國防部擁有約 300萬名文職員工、130萬名現役軍人和近8500億美元的預算。

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