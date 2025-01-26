英媒：北京暗中滲透沖繩 為入侵台灣創造有利形勢

一架美國空軍KC-135加油機從日本沖繩嘉手納空軍基地起飛。（美聯社）

2025/01/26 15:15

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《電訊報》（The Telegraph）25日報導，日本沖繩群島距離台灣不到750公里，駐有近3萬名美軍，如果中國準備入侵台灣，沖繩將扮演關鍵角色。然而，北京正透過宣傳和外交活動「無聲滲透」沖繩，包括煽動沖繩獨立運動，為未來可能進犯台灣的行動創造有利的政治和軍事形勢。

分析人士指出，北京已經意識到，美軍機艦在日本自衛隊支持下，將迅速威脅準備跨海入侵台灣本土的北面解放軍艦隊，因此正致力消除這種風險。北京對沖繩的滲透手段之一，是挑起東京當局和沖繩居民之間的爭端，包括渲染在地經濟問題，以及炒作1879年日本兼併琉球等歷史恩怨。

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中國官媒同樣不放過任何渲染駐沖繩美軍人員所犯罪行的機會，或強調沖繩雖僅占日本領土約0.6％，卻擁有日本境內逾70％的美軍基地和設施。有報導稱，中國官員與居住在沖繩的華人接觸，幫助在沖繩設立「地下警察局」，如同北京在世界各國所做的一樣，但遭到拒絕。在中文社群媒體還可看到許多宣傳影片，內容主張多數沖繩居民支持獨立。

另一方面，中方策劃在中國的大連海事大學設立 「琉球研究中心」，去年9月在一場該中心的籌備會暨「琉球問題」研討會上，中國海洋法學會會長、前聯合國國際海洋法法庭法官高之國宣稱，「琉球問題」事關中國「國家安全和祖國統一」，具深刻政治與歷史意義，必須提前做好各種風險預備方案和應對措施。

與此同時，北京也透過官員訪問、外交人事布局等方式，企圖拉攏沖繩。

日本雜誌「週刊現代」指出，中國駐福岡總領事楊慶東的任命別具意義，他除了曾在6個月內2度造訪沖繩外，過去還曾任職中國外交部涉外安全事務司，且掛職涉及南海事務的海南省三沙市副市長。

日本許多人相信，中方持續煽動沖繩（琉球）獨立運動，包括提供資金，儘管相關說法未經證實。獨立活動人士雖否認收取北京金錢，但他們也坦承，北京顯然更喜歡一個沒有美國駐軍，也沒有日本自衛隊的獨立琉球國。

日本保守黨眾議員島田洋一告訴《電訊報》：「我絕對確信中國人已經在沖繩，並試圖影響公眾輿論及其民選官員。」

沖繩縣知事玉城丹尼2023年夏季訪問中國時，曾在中共喉舌「環球時報」訪問中表達對與中國在文化、經濟等領域強化往來的支持，並提到在二次世界大戰後，沖繩居民的基本權利遭侵犯，所有沖繩人都誠心希望沖繩勿再被迫成為戰場。

嘉利吉俱樂部（舊名為琉球獨立黨）黨魁屋良朝助則強烈反對關於沖繩（琉球）獨立， 就會瞬間淪為中國附庸國的說法。屋良朝助說，由於日益擔憂台海可能爆發戰爭，愈來愈多沖繩人傾向支持沖繩獨立。

報導提到，2022年5月一項民調結果顯示，支持立刻完全獨立的沖繩居民約3％，支持取得更大自治權的沖繩居民則多達48％，較5年前的32％明顯增加。

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