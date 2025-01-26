談加薩走廊重建 川普盼埃及與約旦接收巴勒斯坦難民

美國總統川普在空軍一號上接受媒體訪問。（美聯社）

2025/01/26 15:49

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（26）日提出了一項關於加薩地區的計畫，他稱加薩走廊已被戰火徹底摧殘，因此希望埃及與約旦能接收巴勒斯坦難民，而這個做法可能是一時的權宜之計，但也有可能是長期計畫。

《法新社》報導，川普在空軍一號上對媒體說，他希望埃及與約旦能收容巴勒斯坦難民，「這裡在談論的是大約150萬的人口，而我們才剛整個清理過。你知道，幾個世紀以來那個地方發生了太多太多的衝突。我不是很肯定，但得做些甚麼。」

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川普在言談中將加薩走廊描述成一個經歷以哈戰爭之後的「拆除地點」，他還說，他已跟約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）討論過這個議題，預計接下來在週日會與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）交換意見，而這項收容計畫可能是「臨時措施，也有可能是長期的」。

川普補充說：「現在那裏實際上就是一個拆遷現場，幾乎所有東西都被拆了，那裡的民眾正在死去。所以作為改變，我寧願參與某些阿拉伯國家，在不同的地點造些房子，或許他們可以在那裏平靜的生活。」

川普也向記者證實，他今天下令五角大廈向以色列放出一批2000磅的炸彈，這筆訂單此前因前總統拜登（Joe Biden）的阻撓而未能交付，「我們釋放了那批炸彈。我們在今天釋放了它們。他們（以色列）已為此付錢，而且等這批貨等很久了。」

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