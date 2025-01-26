麥康奈狙擊防長人選 劍指川普、捍衛共和黨國安路線

麥康奈2020年率先承認拜登勝選，並在2021年國會事件後公開譴責川普，兩人關係降至冰點。（法新社檔案照）

2025/01/26 15:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕即使已卸下參議院共和黨領袖一職，麥康奈（Mitch McConnell）仍在24日投下關鍵反對票，阻擋了赫格塞斯（Pete Hegseth）出任國防部長的任命案。此舉迫使副總統范斯（JD Vance）打破平票僵局，才讓赫格塞斯涉險過關。這不僅是自2017年以來，首位需由副總統投票才能通過任命的內閣提名人，更被視為麥康奈對川普的強力牽制，以及對共和黨傳統國安路線的堅定捍衛。

美國政治新聞媒體《Politico》分析， 麥康奈此舉，除了凸顯他與川普在國安議題上的歧見，也顯示出這位共和黨大佬，在卸下領袖職務後，仍持續發揮影響力。麥康奈在聲明中直言，赫格塞斯「尚未展現出」他有能力領導五角大廈，並警告其決策將對美國國家安全和全球利益造成深遠影響。他更特別點名赫格塞斯在北約（NATO）和中國議題上的立場，暗示對其外交政策觀點的強烈不滿。

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麥康奈的反對票，可視為對川普未來人事任命的預先警告。由於麥康奈幼年曾罹患小兒麻痺，他對公共衛生議題極為關注，外界普遍認為他可能反對曾質疑疫苗安全性的小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）出任衛生部長。此外，麥康諾也可能反對加巴德（Tulsi Gabbard）和川普親信巴特爾（Kash Patel）分別出任國家情報總監和聯邦調查局局長。這些潛在的爭議任命，都將成為麥康奈與川普角力的戰場。

麥康奈目前擔任撥款委員會小組主席，手握每年超過8000億美元的國防預算審核權。他曾向其傳記作者表示，要讓已故共和黨大佬、參議員麥肯（John McCain）「聽起來像隻鴿子」，顯示其在國安議題上的強硬立場。

自2020年大選後，麥康奈率先承認拜登勝選，並在2021年國會事件後公開譴責川普，兩人關係降至冰點。此次麥康奈再度出手，更凸顯他無意在政策上完全順從川普，尤其是在攸關國家安全的議題上。

《Politico》指出，麥康奈長期以來一直是美國軍援烏克蘭的堅定支持者，反對任何限縮對烏軍援的企圖，與黨內的孤立主義勢力形成鮮明對比。他此次針對赫格塞斯任命案的強硬表態，不僅是為了捍衛共和黨傳統的國安路線，更是為了在川普重返白宮之際，預先劃定界線，確保美國的國家安全利益不受損害。

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