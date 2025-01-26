英國公廁短缺 咖啡店「不消費就別想上廁所！」掀討論

英國許多地方政府因財政問題，無法提供公共廁所，便將這個問題轉嫁到咖啡店身上，示意圖。（路透）

2025/01/26 18:29

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在台灣，許多商家都開放非消費民眾免費使用廁所，但在英國，許多地方政府因財政問題，無法提供公共廁所，便將這個問題轉嫁到咖啡店身上，造成不少困擾，迫使許多咖啡店要求民眾須出示消費收據或使用密碼鎖，才能使用廁所。

BBC報導，英國許多咖啡店為了避免未消費民眾使用廁所，實施限制措施，例如要求出示消費收據或使用密碼鎖進入廁所。這些措施旨在防止流浪漢長時間佔用或有人不當使用。位於布萊頓的LoveFit Café老闆布萊特（Jason Bright）說，曾經開放廁所給所有人使用，卻帶來許多困擾，因此現在他只允許顧客使用，但老人和小孩則例外。

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自2010年以來，英國公共廁所數量大幅下降，許多地方政府因財政問題而不再供應公共廁所。儘管近年來公共廁所的數量有所回升，但仍無法滿足日益增長的需求。一些地方政府嘗試通過補貼當地咖啡店促使廁所開放，然而這些合作計劃往往難以持續。因為當越來越多商家加入，地方政府便會關閉公共廁所，導致大量人潮湧入這些店家。

連鎖咖啡店200 Degrees的商業總監肯尼（Will Kenney）表示，提供公共廁所不僅增加了清潔工作，還帶來額外的成本。他強調「我們歡迎人們的到來，但我們不希望咖啡店成為公共便利設施」。此外，也有業者指出，咖啡店無法提供全天候的服務，不應該將公共廁所不足的責任交給咖啡店承擔。

英國廁所協會（BTA）認為，公共廁所不足的問題應由政府解決，而不是推給商家。該協會呼籲中央政府應強制要求地方政府提供足夠的公共廁所，並考量到各個時段有需求的特定族群。另外，地方政府協會（LGA）也呼籲中央政府須提供更長期的資金支持，幫助地方政府改善公共廁所的供應，而非一味關閉現有設施。

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