又是波音！美聯航客機急墜千英尺 38人受傷急返航

美國聯合航空公司波音客機示意圖。（法新社）

2025/01/26 14:26

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）一架波音787-8客機從奈及利亞飛往美國華盛頓的途中，發生劇烈顛簸並急速下降1000英尺，造成機上38人受傷，其中6人重傷送醫，目前均已出院。

據《CNN》報導，美國聯航UA613航班於當地時間23日從奈及利亞伊凱賈（Ikeja）起飛約89分鐘後，在象牙海岸高空急速下墜約1000英尺（約304.8公尺）。機艙內一片混亂，飛機餐托盤和食物散落，部分乘客及機組人員因撞擊受傷，飛機緊急返航至出發地。

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美國聯航表示，此次事故造成4名乘客及2名機組人員重傷被送往醫院治療，現已全部出院。事故原因則待與美國及奈及利亞航空合作調查中，但已排除是亂流導致。奈及利亞聯邦機場管理局（FAAN）則透露，另有27名乘客及5名機組人員輕傷。

On January 23, #UnitedAirlines B787-8 （N27903） flight #UA613 from #Lagos to #Washington （IAD） was flying at 36,000ft over Cote d'Ivoire when the aircraft suddenly lost altitude, resulting in 6 people, 4 passengers & 2 crew members, sustaining serious injuries.



???? © @Blueprint_ng pic.twitter.com/n5SlU6YoYC — FlightMode （@FlightModeblog） January 25, 2025

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