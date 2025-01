又是波音！美聯航客機急墜千英尺 38人受傷急返航

2025/01/26 14:26

〔即時新聞/綜合報導〕美國聯合航空(United Airlines)一架波音787-8客機從奈及利亞飛往美國華盛頓的途中,發生劇烈顛簸並急速下降1000英尺,造成機上38人受傷,其中6人重傷送醫,目前均已出院。

據《CNN》報導,美國聯航UA613航班於當地時間23日從奈及利亞伊凱賈(Ikeja)起飛約89分鐘後,在象牙海岸高空急速下墜約1000英尺(約304.8公尺)。機艙內一片混亂,飛機餐托盤和食物散落,部分乘客及機組人員因撞擊受傷,飛機緊急返航至出發地。

美國聯航表示,此次事故造成4名乘客及2名機組人員重傷被送往醫院治療,現已全部出院。事故原因則待與美國及奈及利亞航空合作調查中,但已排除是亂流導致。奈及利亞聯邦機場管理局(FAAN)則透露,另有27名乘客及5名機組人員輕傷。

On January 23, #UnitedAirlines B787-8 (N27903) flight #UA613 from #Lagos to #Washington (IAD) was flying at 36,000ft over Cote d'Ivoire when the aircraft suddenly lost altitude, resulting in 6 people, 4 passengers & 2 crew members, sustaining serious injuries.



