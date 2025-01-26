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    又是波音！美聯航客機急墜千英尺 38人受傷急返航

    美國聯合航空公司波音客機示意圖。（法新社）

    美國聯合航空公司波音客機示意圖。（法新社）

    2025/01/26 14:26

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國聯合航空（United Airlines）一架波音787-8客機從奈及利亞飛往美國華盛頓的途中，發生劇烈顛簸並急速下降1000英尺，造成機上38人受傷，其中6人重傷送醫，目前均已出院。

    據《CNN》報導，美國聯航UA613航班於當地時間23日從奈及利亞伊凱賈（Ikeja）起飛約89分鐘後，在象牙海岸高空急速下墜約1000英尺（約304.8公尺）。機艙內一片混亂，飛機餐托盤和食物散落，部分乘客及機組人員因撞擊受傷，飛機緊急返航至出發地。

    美國聯航表示，此次事故造成4名乘客及2名機組人員重傷被送往醫院治療，現已全部出院。事故原因則待與美國及奈及利亞航空合作調查中，但已排除是亂流導致。奈及利亞聯邦機場管理局（FAAN）則透露，另有27名乘客及5名機組人員輕傷。

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