風向轉變？CIA最新報告：COVID-19更可能源於實驗室洩漏

COVID-19起源爭議再起，美國中情局（CIA）評估實驗室洩漏可能性更大（法新社）

2025/01/26 11:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）近日發布關於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）起源的最新評估報告，指出病毒源於實驗室洩漏的可能性，高於自然起源。儘管評估的可信度仍屬「低」，且未有新證據佐證，但這項消息仍顯示中情局的立場已出現轉變。

《福斯新聞》（Fox News）報導， 這份評估報告，是由前總統拜登的白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）於其任期尾聲所下令進行。在新任局長雷克里夫（John Ratcliffe）的領導下，CIA重新檢視了現有證據。值得注意的是，儘管前局長伯恩斯（Bill Burns）對病毒起源保持中立，但他仍要求該機構做出明確判斷。

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CIA局發言人告訴《福斯新聞》：「基於現有情報，中情局以『低信心』評估認為， COVID-19大流行的起源與研究相關的可能性，高於自然起源。我們將持續評估所有可獲得且可信的新情報。」

甫於23日獲參議院任命的雷克里夫，長期支持實驗室洩漏論。他希望CIA「不要再置身事外」，而是要表明立場。在2023年3月與川普前顧問席姆斯（Cliff Sims）於《福斯新聞》共同撰寫的文章中，他指責拜登政府試圖壓制相關討論，並駁斥中情局缺乏足夠證據的說法，直指其為「無稽之談」。他更在同年 4 月於眾議院冠狀病毒大流行特別小組委員會（House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic）作證時表示，實驗室洩漏論是「唯一得到我們情報、科學和常識可靠支持的解釋」。

另一方面，世界衛生組織（WHO）仍持續敦促中國提供更多與COVID-19 起源相關的數據。早在2021年2月，WHO 專家小組即曾前往武漢病毒研究所訪問，但並未獲得充分資訊。隨著中情局最新評估的出爐，關於 COVID-19 起源的爭議再度升溫。

儘管中情局坦承這項結論是基於「低信度」的評估，顯示其仍缺乏關鍵證據，但雷克里夫強調，這項評估是針對「中國威脅」整體戰略的一部分。目前，COVID-19的起源仍是未解之謎，而國際間要求資訊透明化的呼聲也日益高漲。

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