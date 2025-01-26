踢爆！白俄羅斯操弄難民潮 破壞歐盟穩定

白俄羅斯與波蘭、立陶宛等歐盟接壤的國家邊境，2021年爆發中東難民越境危機。（歐新社）

2025/01/26 10:42

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國政治新聞媒體《Politico》取得的攔截通話和文件，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）的政權，正暗中將難民「武器化」，有計畫地利用難民破壞歐盟穩定。這些資料揭露了白俄當局如何協助難民進入該國，並非法越境進入歐盟。

一份2021年5月由前白俄安全官員提供給《Politico》的通話錄音顯示，明斯克州刑事警察副局長卡查勞（Ihar Kachalau）在收到數名來自非洲、以學習踢足球為由前往白俄的人士失蹤報告後，致電內政部請示。內政部高級官員別敦克維奇（Mikhail Bedunkevich）明確表示，毋須關注過境到歐洲的難民。這項針對歐盟的混合戰計畫，始於2021年春季，當時白俄因鎮壓舞弊選舉後的異議活動，而遭到歐盟制裁。

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文件顯示，白俄安全部隊與國營旅行社和飯店之間聯繫密切。這些機構協助難民取得簽證，並安排住宿。難民們支付 6000 到 15000 美元（約合新台幣19萬到48萬元）的費用後，搭乘飛機前往白俄。他們抵達後被接往由白俄總統財產管理局管理的飯店，該機構直接向盧卡申科報告。

參與計畫的私人旅行社Oskartour副總柯拉堡（Dzmitry Korabau）在一段被攔截的通話中提到，許多抵達明斯克的難民「沒有攜帶行李」，且「飛回他們國家的班機幾乎是半空的」。他還在另一通話中透露，難民逃跑時會丟棄證件，以避免被識別。

隨著獨立媒體和西方媒體揭露此事與官方的旅遊簽證申請有關，此計畫開始受到關注。2021年6月，國營旅行社Tsentrkurort的副總史特雷昌卡（Aliaksei Strelchanka）在通話中，對柯拉堡表達擔憂，稱西方媒體正在關注逃跑的難民。為規避查緝，Tsentrkurort和Oskartour簽署協議，將簽證申請文件轉移至Oskartour辦理。柯拉堡解釋說，由於Tsentrkurort販運非法移民的報導太多，他們收到「上級」命令停止作業。

之後，簽證邀請函開始透過俄羅斯發出，難民以留學為藉口飛往俄羅斯，再轉往白俄。人權組織「人權常數」指出，自該計畫開始以來，至少有 120人在白俄與鄰國邊境喪生。2021年，盧卡申科否認操弄難民，並要求提供證據。一名白俄邊防人員則表示，這是盧卡申科對歐盟制裁的報復。

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