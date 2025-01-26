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    沒蟲也沒差！這款蘭花靠「手指」自體授粉

    指柱蘭花朵上的指狀附屬物（圖中左上）蓄勢待發，準備協助自體授粉。（圖：IKEDA Tetsuro）

    指柱蘭花朵上的指狀附屬物（圖中左上）蓄勢待發，準備協助自體授粉。（圖：IKEDA Tetsuro）

    2025/01/26 09:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕科學網站《IFLScience》報導，「指柱蘭」（Stigmatodactylus sikokianus）生長在陰暗角落，缺乏昆蟲協助授粉，卻發展出獨特的自體授粉機制。近期一項研究，揭開了指柱蘭「手指」構造的秘密：這個看似不起眼的構造，竟是它自體授粉的關鍵！

    指柱蘭又名絲柱蘭，其屬名「Stigmatodactylus」，源自其雄蕊上顯眼的指狀附屬物，但其功能始終成謎。日本神戶大學植物學家末次健司教授為了解開謎團，展開一系列實驗。他仔細觀察指柱蘭的訪花昆蟲、花朵形態變化和結實條件，結果發現，這種蘭花在沒有昆蟲拜訪時，也能自行完成授粉。

    「這種蘭花的特別之處，在於其新穎的延遲自花授粉機制，」末次健司教授解釋。花朵開放三天後，指柱蘭的柱頭會塌陷，並帶著指狀附屬物下墜，與帶有花粉的花藥接觸，搭起一座橋樑，讓花粉得以進行自體授粉。末次健司 教授說：「130 年來，我們一直看到這個『手指』，直到現在，才發現它是自體授粉的保險機制。」

    雖然自體授粉在植物界並不少見，但指柱蘭的機制前所未見。這讓指柱蘭得以兼顧兩種繁衍策略：既可等待昆蟲協助授粉，又能確保無昆蟲時，仍可繁衍後代。接下來，他希望研究同樣具有指狀柱頭附屬物的相關物種，以瞭解此機制是否為指柱蘭獨有。

    研究團隊也想瞭解指柱蘭運用兩種授粉策略的頻率，並探索植物界「自體授粉機制」的演化。末次健司教授表示：「這些研究將幫助我們瞭解蘭花如何適應授粉者稀少的棲息地。」此研究已發表於《植物，人群，星球》（Plants, People, Planet）期刊。

    圖中可見指柱蘭 花朵的指狀附屬物（圖中上方，彎曲的半透明構造）已展開。這個「手指」會帶著柱頭向下與花藥接觸，完成自體授粉。（圖：IKEDA Tetsuro）

    圖中可見指柱蘭 花朵的指狀附屬物（圖中上方，彎曲的半透明構造）已展開。這個「手指」會帶著柱頭向下與花藥接觸，完成自體授粉。（圖：IKEDA Tetsuro）

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