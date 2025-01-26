為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    慟！土耳其滑雪飯店大火奪78命 25歲女服務生墜樓前最後通話曝

    土耳其滑雪勝地卡爾塔爾卡亞（Kartalkaya）一棟木造飯店21日發生大火，造成78人不幸身亡。（法新社）

    土耳其滑雪勝地卡爾塔爾卡亞（Kartalkaya）一棟木造飯店21日發生大火，造成78人不幸身亡。（法新社）

    2025/01/26 09:28

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕土耳其博盧省（Bolu）滑雪勝地卡爾塔爾卡亞（Kartalkaya）的「Grand Kartal hotel」木造飯店21日發生大火，造成78人身亡、數十人受傷。其中一名25歲女服務生沙欣（Sevval Sahin）從12樓跳窗求生，送醫後仍不幸身亡。

    綜合外媒報導，當地時間21日凌晨3時27分，沙欣剛到飯店工作僅一個月就遇上無情大火。當時她曾致電父親求助，「爸爸，我該怎麼辦？」，父親勸她不要跳樓。雙方進行約10分鐘的通話後，沙欣在煙霧及烈焰壓迫下，選擇從飯店12樓的窗戶躍下，隔日於加護病房搶救無效身亡，與她同行的友人也未能倖免。

    倖存者表示，飯店的火警系統失靈且無灑水裝置，住客及員工被迫跳窗或使用床單逃生，但多因床單斷裂墜樓喪命。目前土耳其政府已任命6名檢察官展開調查，並逮捕包含飯店老闆、博盧市副市長及消防官員在內11人，針對飯店的安全管理進行全面追責。

    「Grand Kartal hotel」飯店火災時，住客將床單掛在窗邊試圖逃生。（法新社）

    「Grand Kartal hotel」飯店火災時，住客將床單掛在窗邊試圖逃生。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播