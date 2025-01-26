慟！土耳其滑雪飯店大火奪78命 25歲女服務生墜樓前最後通話曝

土耳其滑雪勝地卡爾塔爾卡亞（Kartalkaya）一棟木造飯店21日發生大火，造成78人不幸身亡。（法新社）

2025/01/26 09:28

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其博盧省（Bolu）滑雪勝地卡爾塔爾卡亞（Kartalkaya）的「Grand Kartal hotel」木造飯店21日發生大火，造成78人身亡、數十人受傷。其中一名25歲女服務生沙欣（Sevval Sahin）從12樓跳窗求生，送醫後仍不幸身亡。

綜合外媒報導，當地時間21日凌晨3時27分，沙欣剛到飯店工作僅一個月就遇上無情大火。當時她曾致電父親求助，「爸爸，我該怎麼辦？」，父親勸她不要跳樓。雙方進行約10分鐘的通話後，沙欣在煙霧及烈焰壓迫下，選擇從飯店12樓的窗戶躍下，隔日於加護病房搶救無效身亡，與她同行的友人也未能倖免。

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倖存者表示，飯店的火警系統失靈且無灑水裝置，住客及員工被迫跳窗或使用床單逃生，但多因床單斷裂墜樓喪命。目前土耳其政府已任命6名檢察官展開調查，並逮捕包含飯店老闆、博盧市副市長及消防官員在內11人，針對飯店的安全管理進行全面追責。

「Grand Kartal hotel」飯店火災時，住客將床單掛在窗邊試圖逃生。（法新社）

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