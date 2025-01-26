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    大馬東禪寺點燈 葉非比：呼應台灣穩健向前走

    2025/01/26 05:36

    〔中央社〕春節將屆，馬來西亞佛光山東禪寺今晚舉行點燈儀式，駐馬代表葉非比致詞認為，今年燈會有世人不怕困難向前邁進的寓意，如同台灣在快速變動的國際局勢中，也以自信穩健的步伐向前行走。

    今晚舉行的「平安燈會暨花藝展」文化表演受大馬各界關注，包括馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）、雪蘭莪州議長劉永山（Lau Weng San）、雪蘭莪州行政議員黃思漢（Ng Sze Han）、馬來西亞華社研究中心主席姚迪剛（Yau Teck Kong）等政界、民間智庫與宗教界人士參與。駐馬來西亞代表葉非比也應邀出席。

    佛光山新馬泰印教區總住持覺誠法師表示，今年春節是蛇年，平安燈會暨花藝展的主題燈是「向前有路，光明在望」，特別改編自「白蛇傳」呈現視覺饗宴，打造6層樓高的巨型山水及雷峰塔花燈，白蛇最終成為守護雷峰塔的護法。

    陸兆福致詞感謝東禪寺對馬來西亞佛教的貢獻，並肯定其對馬來西亞的宗教與和諧扮演要角，強化對不同宗教的互相了解與尊重，共同打造和諧社會。

    葉非比指出，東禪寺今年以星雲大師的新春祝福語「向前有路，光明在望」為主題，鼓勵世人不怕困難向前邁進，精進努力，光明就在前方，這也如同台灣在快速變動的國際局勢中，以自信穩健的步伐向前行走。

    她並說：「種下很多的福田，是和諧包容與共生共榮典範。」

    劉永山認為，要遠離負能量，以滿滿的正能量把良善力量推廣到世界各地，把進步的力量散播在世界各個角落。

    參與平安燈會的印度裔民眾說，大馬是多元種族社會，華人春節的燈會形式展覽非常特別，今年以「白蛇傳」為蛇年主題燈，適合多元族裔共同欣賞。

    今年燈會除主題燈光秀，也有除夕「燒年香」、祈願、講座、美術新春特展與國際書展等10大亮點，讓非華裔社群共同參與並感受春節氣氛。（編輯：洪培英）1140126

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