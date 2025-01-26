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    中國東北民生艱困 習近平年前探訪挨轟「作秀」

    農曆新年即將到來，中國領導人習近平在親信陪同下，1月22日至24日赴東北遼寧考察。（擷取自網路）

    農曆新年即將到來，中國領導人習近平在親信陪同下，1月22日至24日赴東北遼寧考察。（擷取自網路）

    2025/01/26 08:04

    〔編譯盧永山／綜合報導〕農曆新年即將到來，中共總書記習近平在親信蔡奇、何立峰陪同下，1月22日至24日赴東北遼寧考察，官媒塑造當地張燈結綵，習近平深受民眾愛戴的景象。但有評論指出，東北3省老工業城人口出走、經濟放緩，已陷入貧窮的困境。

    綜合《自由亞洲電台》、《香港電台》等媒體報導，習近平23日赴遼寧省考察瀋陽大東副食品商場和大東區長安街道長安小區。《央視》的畫面顯示，當地呈現出張燈結綵的年節氣氛，並稱習近平要了解當地節日期間的市場供應、群眾生活保障等。

    《央視》稱，習近平「看到人民有這樣的物質條件，心裡很高興」，《央視》還罕見拍下習近平23日上午在瀋陽大東副食品商場夾在人群中的畫面，現場可見許多保鏢安插在人群中。

    海外時事評論員李林一表示，因為習近平強調唱響「經濟光明論」，要封殺不景氣的實際情況，中國各地官員也迎合他，組織「群眾演員」來表演，相信當天早已通知各單位「精選」顧客來參與和領導人的互動，以保證安保萬無一失，又讓他過「親民」的癮，其實都是假的。

    還有民眾私下批評，「無論是官方還是民間，很難找到哪一個群體能說習近平是好的。所以現在蔡奇主導的這種所謂的親民宣傳，特別肉麻噁心，民眾實際對他們是極端的不滿」 。

    習近平22日還前往遼寧省葫蘆島市綏中縣明水滿族鄉祝家溝村慰問受災群眾，察看去年洪澇災害後當地恢復重建情況。葫蘆島在去年8月遭遇破紀錄的豪雨襲擊，數十人遇難失聯，災害損失超過人民幣百億元。

    旅美時事評論員陳破空表示，習近平以慰問去年的洪災受災民眾為名訪問葫蘆島，洪災已經過去半年多，災後重建工作幾乎結束，從《央視》畫面看來，現場佈置和群眾互動更像是精心策劃的「群眾戲劇」。

    陳破空說：「東北現在是中國最貧困的區域，東北有很多人抱怨說，習近平上台以來並未在財政挹注東北。忽視東北老工業城，東北全面地垮塌，工業產值持續下降，人口嚴重流失到外省去，導致東北人口急劇減少，生育率也降至全國最低，每年下降幅度高達30%。地方財政長期虧損。」

    陳破空指出，由於中國的中央財政撥款枯竭，東北無法指望實質性援助，而這次習近平春節前的作秀，到東北去只是起到安慰的作用，試圖緩解地方不滿情緒而已。

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