暴風雪天涉險送披薩僅獲2美元小費 網友怒了追加成「鉅款」

網友透過募資網站，給史帝芬諾夫追加小費。（圖取自https://www.gofundme.com/f/support-rockstar-pizza-drivers-dedication）

2025/01/25 22:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國日前暴風雪，約30州都受到影響，多地降雪量創紀錄。一名印第安納州的披薩外送員冒著大雪，在雪地徒步送披薩，被一名員警發現，不忍他這一趟只收到2美元小費，上網發文後引起網友共鳴，慷慨解囊，追加了超過3萬3000美元的小費。

《華盛頓郵報》23日報導，印第安納州雅芳市（Avon）警官克雷格（Richard Craig），10日在路上處理一起車禍時，看見一名披薩外送員氣喘噓噓地走在大雪中，手裡拿著一個空的披薩外送袋。當時正值1月大規模暴風雪最嚴重的那幾天，克雷格上前與這名20歲外送員史帝芬諾夫（Connor Stephanoff）談話，才知道這個年輕人因為大雪封路，車子過不了，下車走了超過半英里完成外送。

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克雷格說，「我很震驚，因為道路幾乎沒辦法走」，「我不敢相信這孩子在外送」。

當時史帝芬諾夫身上穿著球鞋、運動衫，並沒有外套或雪靴，在警官詢問下，告知這趟外送收到2美元的小費，而他送的那份披薩售價40美元。克雷格一聽，直言「你在開玩笑嗎？冷血！」克雷格當場去自己車上，拿出他錢包裡所有現金、約15美元，給史帝芬諾夫，慰勞他的辛苦，還打電話去店裡向經理表揚這名員工。

披薩外送員的小費標準為外送餐點價格的15%到20%，若訂購餐點份量多、天氣不好時，顧客通常會再給多一點。克雷格後來將當天的影片上傳到網路上，他說，外送目的地所在社區「非常富有」，史帝芬諾夫費盡千辛萬苦把披薩送到，卻只有2美元小費，「讓我怒了」。

克雷格的額外小費，讓史帝芬諾夫意外又高興，但是更大的驚喜在後面：網友看到影片，對那微薄的小費同感憤怒，喊著也要給小費。於是克雷格在募資網站發起為史帝芬諾夫收小費，設定目標為500美元，沒想到湧入3萬3000多美元（約109萬台幣），連他自己都很驚訝，「太不可思議⋯⋯獲得這麼多的支持」。

史帝芬諾夫和他祖母同住，外送賺錢協助付家裡帳單，他自己沒有汽車，是開祖母的車外送。他說，那天祖母希望他不要外出工作，他也事先就知道那張單的顧客給的小費，但他還是接單，他沒考慮其他方式，只得冒雪外送，「我有工作要完成」。他任職的披薩店發文，讚揚史帝芬諾夫，也表示該店有讓員工選擇在暴風雪期間不要外送。

有了這筆意外之財，史帝芬諾夫打算買一輛車，一部分由克雷格捐給慈善機構，剩下的留著上大學用，「這筆錢會幫很大、很大的忙」。他說，那天如果沒有遇到克雷格和後來的事情，他的做法不會不一樣，「推己及人」，「我希望其他人看到，也能多做一步」。

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