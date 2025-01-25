組建東廠？川普一口氣開除17位具調查權督察長

美國新任總統川普於24日晚間一口氣開除多個政府機構內至少17名督察長；這些督察長具有獨立的調查權，以避免政府機構浪費、濫權、詐欺等行為。（路透社資料照）

2025/01/25 18:29

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國《紐約時報》報導美國新任總統川普於24日晚間一口氣開除了多個政府機構內至少17名的督察長。這些督察長具有獨立的調查權，以避免政府機構浪費、濫權、詐欺等行為，清除這些機構人員，被認為是替忠誠者的安插鋪平了道路，有如組建個人「東廠」。

報導引述一位不願具名的知情人士稱，白宮的人事主管透過電子郵件通知國務院、國防部和交通部等機構的監察長，他們已被「立即解僱」。美國媒體隨後向白宮尋求證實，不過白宮並未立即對此做出任何回應。

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督察長是美國聯邦政府內一個擁有獨立調查權的職位，他們負責監督調查所屬機關內，可能的浪費、欺詐和濫用權力等行為。報導指出，此次清洗有可能顛覆內部監察機構的傳統獨立性，而且似乎違反了聯邦法，因為聯邦法規定總統須提前30天向國會參眾兩院提出解僱理由。

令人感到意外的是，最先報導解僱事件的《華盛頓郵報》表示，大多數被解雇的人，都是川普於2017-2021年、第一任期內任命的人選。

對此，麻州的民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）發出聲明認為，「督察長負責根除政府浪費、詐欺、濫權與防止不當行為；而川普總統正在拆解對其權力的制衡，為普遍的貪腐鋪平道路」。

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