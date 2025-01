達賴喇嘛3月出書 揭露與中國歷任領導人談判和抗爭

西藏精神領袖達賴喇嘛3月將出版新書,細述與歷任中國領導人之間充滿爭議的談判,包括19歲時與毛澤東的會面以及試圖與習近平和其他中國官員溝通;他還提到,將在西藏或中國以外的自由世界轉世。(美聯社資料照)

〔中央社〕西藏精神領袖達賴喇嘛3月將出版新書,細述與歷任中國領導人之間充滿爭議的談判,包括19歲時與毛澤東的會面以及試圖與習近平和其他中國官員溝通;他還提到,將在西藏或中國以外的自由世界轉世。

據紐約時報中文網24日的消息,新書名為「為無聲者發聲:為我的家鄉和人民與中國抗爭七十餘年」(暫譯)(Voice for the Voiceless: Over Seven Decades of Struggle With China for My Land and My People」。

達賴喇嘛寫道,在臨近90歲之際,他的目標是留下工作紀錄,並為從事西藏事業的後人提供指導。

報導說,這本書的出版正值西藏人民身處特別脆弱的時刻,崛起的中國在世界各地展示軍事和經濟實力,而這位年邁的西藏精神領袖正努力確保西藏人民爭取自治的努力不會在其他全球危機中被遺忘。

達賴喇嘛在聲明中表示,「儘管遭受了種種苦難和破壞,我們仍然堅定抱有希望透過和平方式解決我們爭取自由和尊嚴的奮鬥」。

達賴喇嘛說,「這本書汲取了我數十年來與北京接觸的經驗教訓,還試圖提供一些關於前進道路的思考」。

他並表示,「我希望這本書能在今天激發新的思考和對話,並為西藏的未來提供一個框架,即使在我離開之後也是如此」。

在「為無聲者發聲」一書中,達賴喇嘛描述了從年輕時肩負起領導西藏而付出的個人代價。他回憶起與時任中國領導人毛澤東會面時,後者表達了對西藏深厚宗教文化的輕蔑。

他描述,自己是如何在與中國領導人多年談判無果後認定爭取西藏獨立是一項無望的事業,因此開始倡導藏人在中國境內享有文化自治,而非完全獨立。

達賴喇嘛承認自己的溫和立場激怒一些藏人,也承認自己的做法在很大程度上未能取得成效。

達賴喇嘛指出,他與中國政府就西藏地位問題的正式對話在2010年陷入僵局,但他繼續與中國領導人保持非正式、有時是保密的接觸,直到2019年。

在之後數年,他震驚地發現,中國一直在強行同化藏人,手段包括將藏族兒童送入寄宿學校並用漢語學習,以及向藏族兒童灌輸漢人將藏人從農奴制下解放出來的觀念。

達賴喇嘛並直言不諱批評了中國對待本國公民的方式。

他寫道,「從(中國國家主席)習近平執政的上個十年來看,在個人自由和日常生活方面,中國似乎又回到了毛澤東時代的高壓政策,只不過現在是透過最先進的數位監控和控制技術來執行」。

達賴喇嘛還談到了關於他的繼任者這一棘手問題。

他警告,北京可能試圖在他離世後選擇第十五世達賴喇嘛,就像對西藏另一位高級精神領袖班禪喇嘛所做的那般。

為了避免中國的干涉,達賴喇嘛說,他將在西藏或中國以外的自由世界轉世。他寫道,「在今年年滿90歲時,他將徵求西藏宗教領袖和民眾的意見,看他們是否希望徹底終止達賴喇嘛制度」。

據報導,「為無聲者發聲」將於3月11日由美國William Morrow出版社以及英國Harper非虛構出版社出版,隨後將在澳洲、加拿大、德國、義大利、法國、荷蘭和巴西發行。

達賴喇嘛的長期譯者圖登晉巴指出,此書還將以藏文出版,並翻譯成中文,希望藉此影響一些中國讀者,儘管這本書很可能在中國被禁。

圖登晉巴表示,「他(達賴喇嘛)想要一份證詞,記錄他思維的演變」、「這本書試圖在一本著作中呈現他所有的努力,不僅是向中國方面尋求透過談判解決的努力,也包括在流亡中重建西藏文明的努力」。

