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    創新高！日本去年3678萬人次造訪 這國拔得頭籌台灣排第2

    日本出入國在留管理廳統計，去年約有3678萬人次外國人入境，打破2019年高峰紀錄。圖為京都法觀寺（八坂之塔）。（法新社）

    日本出入國在留管理廳統計，去年約有3678萬人次外國人入境，打破2019年高峰紀錄。圖為京都法觀寺（八坂之塔）。（法新社）

    2025/01/25 16:02

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》25日報導，日本出入國在留管理廳24日公布2024年外國人入境人數初值為3678萬人次，創下新高，其中南韓以863萬人次拔得頭籌，台灣以569萬人次排在第2。

    據報導，日本去年多達3678萬外國人士入境，比COVID-19疫情前旅遊高峰的2019年還增加約559萬人次，即使剔除再入境人數後的新入境人數，也創歷史新高，約3402萬人次。

    從在留資格來看，發給遊客等的「短期停留」佔新入境者的98%，約為3336萬人次，接下來依次是「留學」約17萬人次、「技能實習」約15萬人次。不過，技能實習較前年減少19%，但為了應對勞動力短缺而創設的「特定技能」則增加48%，約為6萬人次。

    從國家及地區來看，南韓以約863萬人次拔得頭籌，其次是台灣約569萬人次，中國以約549萬人次排第3，美國則約267萬人次。

    入管廳認為，入境人數創高是因為國際航班增加，以及對訪日遊客有利的日圓持續貶值帶來的影響。

    另一方面，日本人出境人數則約1301萬人次，較2023年增加35％，但未能超過達到峰值的2019年的約2008萬人次。

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