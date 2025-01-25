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    川普要定格陵蘭！英媒：與丹麥總理通話充滿火藥味

    金融時報披露，美國總統川普在上任前與丹麥總理佛瑞德里克森通話，在談到應由美國控制格陵蘭島時，雙方針鋒相對。（法新社）（記者孫宇青攝）

    金融時報披露，美國總統川普在上任前與丹麥總理佛瑞德里克森通話，在談到應由美國控制格陵蘭島時，雙方針鋒相對。（法新社）（記者孫宇青攝）

    2025/01/25 15:29

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《金融時報》24日披露，美國總統川普多次表明有意取得丹麥自治領地格陵蘭島，並在就任前與丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）的通話中，堅持控制格陵蘭對美國國家安全有其必要，雙方在談話中針鋒相對。

    歐洲高階官員向金融時報透露，川普和佛瑞德里克森本月15日進行45分鐘的通話，川普在談到由美國控制格陵蘭時的態度咄咄逼人，威脅要對這個北大西洋公約組織（NATO）盟友徵收關稅，雙方在談話中針鋒相對。

    白宮國家安全會議（NSC）發言人休斯（Brian Hughes），並未回應川普是否在通話中展現強硬語氣，但強調川普明確表示，隨著中國和俄羅斯在整個北極地區進行大量投資，格陵蘭島的安全對美國很重要，這是美國與中俄更大競爭的一部分，「總統不僅致力於保護美國在北極的利益，而且還致力於與格陵蘭合作，確保兩國的共同繁榮」。

    川普政權交接團隊並未公布該通電話的細節，但川普日前曾表示，不排除透過經濟或軍事力量控制格陵蘭。

    佛瑞德里克森則呼應格陵蘭議會的說法，即該島不會出售，且應由格陵蘭自行決定是否獨立。她也提議丹麥對北極的安全承擔更大的責任，並強調丹麥企業對美國的經濟成長和就業有所貢獻，歐盟和美國在加強貿易方面也擁有共同利益。

    一位曾會見佛瑞德里克森的美國外交政策專家表示，佛瑞德里克森被視為一位嚴肅、注重安全的專業人士，對拜登政府軍援烏克蘭動作緩慢持批判態度，「她就像歐洲的波頓（John Bolton），不像是會讓步的人。這不是在說她不講道理，而是她並非什麼垃Ｘ都接收的人」。

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