普廷：如果2022年川普在任 烏俄衝突本可避免

俄國總統普廷（右）表示，如果2022年的美國總統是川普（左），俄羅斯與烏克蘭的衝突本可避免。（法新社檔案照）

2025/01/25 15:18

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷24日接受國家電視台訪問表示，如果2022年川普是美國總統，烏克蘭衝突本可以避免，呼應川普先前的說法。他也稱讚川普「聰明且務實」，並重申對與烏克蘭談判持開放態度。

《美聯社》指出，普廷稱讚川普聰明且務實，專注於美國利益，「我們與現任美國總統一直保持著公事公辦、務實且信任的關係。我不得不同意他（川普）的觀點，如果他當時是總統，如果他們沒有在2020年竊取他的勝利，2022年烏克蘭危機本來是可以避免的」。

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普廷上述說法是他對川普拒絕接受2020年敗選最直率的支持。川普此前多次表示，如果他（2022年）在任，他不會允許烏俄衝突爆發，並在23日接受《福斯新聞》訪問時指出，烏克蘭總統澤倫斯基應與普廷達成協議，以避免衝突。

普廷24日再次強調，他對談判持開放態度，但澤倫斯基在2022年決定排除與莫斯科談判，「如果被禁止，怎麼可能進行談判？如果談判在現有法律框架內展開，那麼它們將是非法的，而且這些談判的結果也可能被視為非法」。

普廷表示，俄美還有許多其他議題待討論，包括核武控制和經濟問題，並指川普第一任期和拜登政府對俄國實施的制裁損害美國的利益，削弱美元在全球金融體系中的作用，「很難想像他（川普）會做出損害美國經濟的決定」。

因此，俄美最好根據當今的現實，就共同關心的議題進行冷靜的對話。

此外，普廷也提到，俄美是全球主要石油生產國和工業大國，對油價太低或太高都不感興趣，「我們應該談一談」。

川普23日在瑞士達沃斯的世界經濟論壇上發表視訊演說時表示，只要石油價格下降，烏俄戰爭將立即結束，因為能源銷售佔俄國收入很大一部分。對此，克宮發言人佩斯科夫則強調，烏俄衝突是因為西方拒絕考慮俄國安全利益所引發，並不取決於油價。

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