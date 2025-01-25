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    中國畫家葉永青抄襲比利時藝術家 侵權判賠2200萬

    中國知名畫家葉永青涉嫌抄襲比利時藝術家西爾萬作品一案，經5年訴訟，北京高院日前終審判決葉永青侵權，判賠人民幣500萬元（約合新台幣2250萬元）並公開道歉。葉永青抄襲案被視為中國當代藝術界一大醜聞。（節自網路）

    中國知名畫家葉永青涉嫌抄襲比利時藝術家西爾萬作品一案，經5年訴訟，北京高院日前終審判決葉永青侵權，判賠人民幣500萬元（約合新台幣2250萬元）並公開道歉。葉永青抄襲案被視為中國當代藝術界一大醜聞。（節自網路）

    2025/01/25 15:18

    〔中央社〕中國知名畫家葉永青涉嫌抄襲比利時藝術家西爾萬作品一案，經5年訴訟，北京高院日前終審判決葉永青侵權，判賠人民幣500萬元（約合新台幣2250萬元）並公開道歉。葉永青抄襲案被視為中國當代藝術界一大醜聞。

    港媒01今天報導，此事直到葉永青23日在媒體刊登道歉聲明才廣泛傳開。西爾萬（Christian Silvain）說，經5年跨國維權，這一判決對他意義重大。

    報導說，葉永青抄襲案被視為中國當代藝術界一大醜聞。經過漫長5年訴訟，北京市高級人民法院最終確認葉永青抄襲西爾萬作品。

    葉永青在公開道歉聲明中表示尊重法院判定。自2019年被揭露以來，葉永青始終否認抄襲指控。

    據報導，68歲的葉永青畢業於四川美術學院繪畫系，在「85美術新潮」時期為「西南藝術群體」代表人物。75歲的西爾萬2019年之前名字鮮為人知，作品售價約6000歐元；相較之下，葉永青的作品在拍賣行曾以60萬歐元成交。

    發現葉永青抄襲自己1980年代的作品後，西爾萬曾說兩者在主題和表現上幾乎完全相同，「鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機等等，一切都在那裏。除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的」。

    西爾萬之後委託律師在中國提起訴訟，並指葉永青剽竊的作品達176幅，從中獲利逾人民幣5200萬元；但葉永青不僅逃避接收法院所寄的訴訟文書，還多次以住在雲南、對北京市知識產權人民法院提起管轄權異議。葉永青之後甚至在比利時控告西爾萬誹謗和名譽侵權。

    西爾萬表示，葉永青從未向他直接道歉。在這場漫長維權過程中，他在中國得到許多支持和幫助。他對判決結果感到欣慰。

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