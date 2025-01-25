只為打唇釘！中國少女偷拿媽媽價值百萬珠寶只賣了270元

中國上海1名少女因為零用錢不夠想打唇釘，趁母親不注意拿走家中多個珠寶拿到附近市場店家低價售出，店家竟以60元人民幣（約新台幣270元）低價收購。（圖擷自「中國新聞週刊」微博、本報合成）

2025/01/25 14:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海1名少女因為零用錢不夠想打唇釘，趁母親不注意拿走家中多個珠寶拿到附近市場店家低價售出，店家看少女不清楚物品價值高低竟以60元人民幣（約新台幣270元）收購，少女的母親發現後緊急報案，成功追回這些價值百萬元的珠寶。

綜合中媒報導，上海市民宋女士（化名）近日緊急報案，指稱她的女兒小李（化名）因為零用錢不夠打唇釘，偷偷將家中多個貴重珠寶首飾等一起放入袋子，由於不清楚價值高低，最後以60元人民幣出售給附近花鳥市場某間店鋪，希望追回這些珍貴珠寶。

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宋女士向警員解釋，「有的（珠寶）甚至是10幾年前的了，像卡地亞的那些，還有些珍藏款，她就拿了個袋子全裝了」。當地警方獲報後緊急聯繫花鳥市場負責人，請收售珠寶買主陳某至派出所進行協商。

警方表示，經過初步調查發現陳某知道少女小李出售的珠寶玉石並非贗品，且沒有給予相關購買憑證的情況，仍選擇隱瞞、低價收購，明顯存在私心。陳某隨後將珠寶全數退還，小李也將60元人民幣全額退回，目前珠寶、玉石等已還給宋女士。

消息曝光後，許多中國網友於社群平台留言表達不同想法，有人說「現在商家的誠信度幾乎降到歷史最低點」、「家裡有這價值百萬的珠寶，家裡條件不會差，小孩子為什麼會因為缺零用錢偷賣家裡的東西呢？」、「這麼坑嗎」、「都百萬珠寶了，給孩子點零用錢吧」。

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