魯比歐與王毅首次通話 嚴重關切中國對台脅迫行動

美國新國務卿魯比歐。（法新社）

2025/01/25 09:21

〔中央社〕美國新國務卿魯比歐今天與中國外交部長王毅通話時，強調美國對該區域盟友的承諾，並嚴重關切中國對台灣及南海的脅迫行動。

美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）今天表示，魯比歐（Marco Rubio）也向王毅強調，川普政府將追求推進美國利益及將美國民眾放在首位的美中關係。兩人也討論其他具有雙邊、區域和全球重要性的議題。

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這是川普新就任美國總統以來，兩國外交首長首度通話。

根據中國外交部聲明，王毅向魯比歐表示，華府需「謹慎」處理台灣問題。「我們絕不允許台灣自中國分裂出去」，華府絕不能背棄「一中政策」的承諾。

王毅告訴魯比歐，兩國領導人已「為中美關係指明方向並建立關係基調」。「雙方應落實兩國領導人的重要共識、保持溝通、處理歧異、擴大合作並促進中美關係穩定、健全和持續發展，以及找出中美在新時代中的相處之道」。

魯比歐對中立場鮮明，15日出席參院人事任命聽證會時指控，北京透過欺騙手段取得超級大國地位。

他指出：「我們歡迎中國共產黨加入這個國際秩序。他們利用其（國際秩序的）所有好處。卻忽略所有的責任義務。」

魯比歐還說：「他們反而藉由說謊、欺騙、駭客入侵和竊取等方式躍升為全球超級強權，以犧牲我們為代價。」

對台政策方面，魯比歐強烈支持豪豬戰略，讓侵台代價遠高於可能獲得的利益，來達到嚇阻中國的效果。「我認為這對保衛台灣、阻止在印太地區發生災難性軍事干預至關重要」。

他當時也延續過去在國會的挺台立場，表示無論北京對「一中原則」的主張為何，「我們必須找到一切可能的機會，讓台灣參與討論重要議題、但未被代表的國際論壇」。

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